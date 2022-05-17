Yaban yurtlar

Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi’nin Yılın Yaban Hayat Fotoğrafçısı yarışması, bizi bir kez daha gezegenin gizli köşelerine ve nadir anlarına götürüyor. Bu defa kazananlar halk oyuyla seçildi.

YAZI: MUSTAFA TÜRKER ERSEN

BUZ GÖLÜ

Santa Croce Gölü / İtalya

Doğa Tarihi Müzesi’nin düzenlediği yarışmaya 2021’de 95 ülkeden katılım oldu. Müze , Halkın Seçimi Ö dülü için 25 fotoğraflık özel bir seçkiyi o ylamaya sundu ve sonunda büyük ödül Cristiano V endramin’in oldu. Vendramin’e ödülü, kısmen suy a batmış söğütlerin ve yansımaların yarattığı büyülü manzara getiriyor. İtalya’nın kuzeyindeki Santa Croce Gölü’nün suları kış me vsimi için bile alışılmadık derecede yüksek. En doğru anı y akalamak için daha soğuk saatleri buz gibi bir se ssizlik içinde bekleyen fotoğrafçı “bu, asla unutama yacağım bir duyguydu” diyor.

EKİPMAN VE TEKNİK BİLGİ:

CANON EOS 6D + 100-400MM F4.5-5.6 IS USM II LENS;

F8’ 1/8 SANİYE; ISO 200, LEE POL ARİZÖR

KARDA DANS

Lishan Doğa Koruma Alanı / Çin Halk Cumhuriyeti

Seçkideki fotoğraflardan biri, bizi Çin’in Lishan Doğa Koruma Alanı’na götürüyor. Qiang Guo’nun çektiği fotoğraf, bir ağacın dalları arasında sürekli yer değiştiren iki erkek altın sülünü gösteriyor. Çin’e özgü, dağlık bölgelerdeki yoğun ormanlarda yaşayan bu kuşların hareketi, karda yapılan sessiz bir dansı andırıyor. Altın sülünler parlak renklere sahip olsalar da fark edilmeleri çok zor. Zamanlarının çoğunu karanlık orman zemininde yiyecek arayarak geçiriyor ve sadece avcılardan kaçmak için uçuyorlar, geceleri de çok yüksek ağaçlara tünüyorlar.

EKİPMAN VE TEKNİK BİLGİ

NİKON D5 + 400MM F2.8 LENS

F/2.8, 1/2500 SN; ISO 320.

YANMIŞ BİR PLANTASYONDA UMUT

Victoria / Avustralya

Fotoğrafçı Jo-Anne, Avustralya’yı kasıp kavuran orman yangınlarından etkilenen hayvanları belgelemek için 2020 başında bu ülkeye gitti. Victoria eyaletinin Mallacoota kasabası yakınlarındaki kanguru sakince yürürken bir yandan da gözlerini Jo-Anne’den alamıyor. Birazdan yanmış okaliptüs plantasyonuna dalıp gözden kaybolacak.

EKİPMAN VE TEKNİK BİLGİ

NİKON D4S

SİGMA 120–400MM F4.5–5.6 LENS

F5.6 1/500 SN; ISO 2500.

KARTAL VE AYI

Anan Yaban Hayat Gözlem Sahası / Alaska, ABD

Sıradışı bir karşılaşma… Ayı yavruları, annelerinin yiyecek getirmesini beklerken ağaçlara sık sık tırmanır. ABD’nin Alaska eyaletinde bulunan Anan Yaban Hayat Gözlem Sahası’nda bir yavru ağaca çıkmakla kalmamış, yosun kaplı bir dalda uykuya dalmış. Hemen yanıbaşında yavru bir kel kartal ise onu gözlüyor. Fotoğrafçı Jeroen Hoekendijk, yüksek bir yere çıkarak ayı uyanmadan fotoğrafı çekmeyi başardığını söylüyor.

EKİPMAN VE TEKNİK BİLGİ

CANON EOS 5D MARK III

SİGMA 150–600MM F5.0–6.3 LENS

F6.3 1/320 SN; ISO 640.

YAĞMURDAN KORUNMAK

Masai Mara, Kenya

Fotoğrafçı Ashleigh McCord, bu iki erkek aslana Masai Mara bölgesinde rastlamış. İlk başta aslanlardan yalnızca birinin fotoğraflarını çeken McCord, “o sırada yağmur çiseliyordu ve ikinci erkek kısa süreliğine yaklaştı, yoldaşını selamlayıp uzaklaştı” diyor. Ancak yağmur şiddetli bir sağanağa dönüştüğünde ikinci erkek geri dönüp birincinin yanına oturmuş. Fotoğrafçı gerisini şöyle anlatıyor: “Kısa bir süre sonra yüzlerini ovuşturdular ve bir müddet şaşkınlık içinde oturmaya devam ettiler. Yağmur o kadar şiddetlendi ki neredeyse görünmez olana kadar onları izledim.”

EKİPMAN VE TEKNİK BİLGİ

NİKON D500 + 300MM F2.8 LENS

F2.8 1/200 SN; ISO 720.

-Atlas Dergisi Nisan 2022