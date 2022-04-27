Ressam Yüksel Sönmez’in “Kuşlar Unutmaz” başlıklı sergisi 5-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Beyoğlu’ndaki 360 İstanbul’da ziyaretçilerini bekliyor.

“Yuko” adıyla da bilinen sanatçı, bu sergisinde de dünyanın dört bir yanına yaptığı yolculuklardan topladığı renkleri sanatseverlerle paylaşıyor, doğaya kendi özgün bakışını getiriyor. Hollanda’dan Vietnam’a birçok ülkede bulunan “Yuko” Amazon ve Orta Amerika yerlileri arasında da aylarca yaşamış ve bu sırada da çok sayıda resim yapmıştı. Serginin metinlerini yazan Özcan Yüksek şöyle diyor: “Yuko’nun resimlerinde kişi, alacalı, Amazon ormanı gibi alev alev ıslak bir labirentte dolaşır gün boyu. Çıkmak istese de çıkamaz, yolu yitirmiştir çoktan. Bir cangılda yitip gider. Böylesi daha iyi, kendini yitirdiğinde bulacaktır. ..”

Sergi her gün 12.00-24.00 arasında gezilebilir. 360 İstanbul, İstiklal Caddesi Mısır Apartmanı, No: 163’de.