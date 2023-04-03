20 bin yıllık bilmece çözüldü

Buzul Çağı’nın avcı-toplayıcıları Avrupa genelinde yüzlerce mağaraya sayısız hayvan resmi çizmişti. Ancak bu çizimlerdeki nokta ve diğer bazı işaretlerin ne anlama geldiği konusundaki yanıtlar yetersizdi. Ben Bacon isimli bir Londralı mobilya tamircisi, işte bu 20 bin yıllık bilmecenin peşine düştü. İnternette ve kütüphanede geçirdiği uzun saatler boyunca, mağara resimlerindeki kimi işaretlerin tekrarlanma periyoduna odaklandı. Örneğin, bazı resimlerdeki Y işaretinin “doğum” anlamına gelebileceğini düşünüyordu. Araştırması ilerleyip bilim çevrelerinin göz ardı edemeyeceği bir hal aldıkça, Durham Üniversitesi ve Londra Üniversitesi Akademisi’nden profesörlerin de dahil olduğu bir ekiple çalışmaya başladı. Balık, sığır gibi hayvanların doğum döngülerini esas aldıklarında, mağara resimlerindeki işaretlerin sayısının aslında bir kayıt olduğunu, Ay takvimine göre hayvanların çiftleşme sezonuna işaret ettiğini fark ettiler. Prof. Paul Pettitt Bacon, “Sonuçlar, sistematik takvimi ilk kullananların Buzul Devri avcı-toplayıcıları olduğunu ve büyük ekolojik olaylara dair bilgileri kaydettiklerini gösteriyor” diyor. Araştırma Cambridge Archaeological Journal’da yayımlandı.

Üstteki fotoğraf: Lascaux Mağarası’nın duvarlarındaki tarih öncesi resimlerde de noktalar görülüyor. Mağara, nadiren basına açıldığı bir anda, 2010 yılındadönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni’nin ziyareti sırasında görüntülenmiş.