İngiltere’den yeni yasak

İngiltere’den ithal edilen ve geri dönüştürülemeyecek nitelikte oldukları için ülkemizde kirliliğe neden olan plastik çöplerin görüntüleri akıllardayken, Londra’dan bir plastik yasağı geldi. 2020 yılında tek kullanımlık pipet, karıştırıcı ve plastik saplı kulak çubuklarını yasaklayan İngiltere, şimdi de plastik çatal bıçak, tabak ve tepsileri yasaklıyor. Ancak karar sadece lokanta gibi al-götür noktalarını kapsadığı için çevre örgütleri ve aktivistleri tarafından eksik bulunuyor. Greenpeace Birleşik Krallık’tan Megan Randles, “Bir plastik selinin ortasındayız ve bu, musluğu kapatmak yerine paspasa uzanmaya benziyor” diyor.

İngiltere’de her yıl 4 milyar tek kullanımlık plastik çatal bıçak kullanılıyor.