Yeni Nazca çizgileri

Peru’nun antik Nazca Ovası ve çevresinde 168 yeni Nazca çizgisi bulundu. Amerika’nın Kolomb öncesi dönemi sanatının ünlü sembolleri olan jeoglifler, bilindik adlarıyla Nazca çizgileri, çöle kazınmış düz hatlar, geometrik figürler, hayvan ve bitki desenlerinden oluşuyor. Tarihi 2 bin yıl öncesine kadar jeoglifler sadece havadan bakıldığında tam olarak görülebiliyor. Japonya’nın Yamagata Üniversitesi ve Peru’dan araştırmacılar, iki yıllık çalışmalarının sonucunda bölgedeki son keşiflerini duyurdu. Araştırma ekibinin başkanı arkeolog Jorge Olano, yeni figürlerin 2 ila 6 metre genişliğinde olduğunu belirtiyor. Nispeten küçük olmaları, çizgilerin yerden de görünmesini sağlıyor. Nazca çizgilerinin tam olarak hangi amaçla yapıldıkları gizemini koruyor.

Üstteki fotoğraf: Yeni keşfi duyuran araştırmacılar, bölgedeki madencilik kaynaklı faaliyetlerin çizgileri yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını belirtiyor.