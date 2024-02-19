2024 devegillerin yılı

Develer, lamalar, alpakalar, vikunyalar ve guanakolar, yaklaşık 90 ülkede, doğanın sert yüzünü gösterdiği kurak alanlar ve dağlık meralarda milyonlarca ailenin temel geçim kaynağını oluşturuyor. Afrika’da mevsimsel olarak sürüleriyle su ve gıda kaynaklarına göçen pastoralistler de, And Dağları’ndaki yerli topluluklar da bu hayvanların etinden, sütünden, yününden, gübresinden ve taşıma becerisinden fayda sağlıyor.

Birleşmiş Milletler, Bolivya hükümetinin önerisi üzerine 2024’ü Uluslararası Devegiller Yılı ilan etti. Maksat, kamuoyunun ve karar vericilerin dikkatini bu hayvanların gözden kaçan yaşamsal rollerine çekmek. İklim krizi çağında devegillerin ekosistemlerinin korunması, çölleşmeyle ve arazi bozulmasıyla mücadele edilmesi büyük önem taşıyor.

Hayvan refahı için ise sürdürülebilir hayvancılık ve tarıma yönelmek gerekiyor. Uzmanlar, devegilleri, sığırlara yapılan zalimce ve ekolojiden uzak muameleye maruz bırakmamak gerektiğini vurguluyor. Geleneksel bilgi ve etik, burada devreye giriyor.

Devegillerin yaşadığı toplam ülke sayısı 90

Fotoğraf: Tuareg ve devesi, Batı Sahara Çölü’nde ilerliyor.