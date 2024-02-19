400 yıl sonra ilk kunduz

İngiltere’nin başkenti Londra’da 400 yıl aradan sonra ilk kez yavru kunduz görüldü. Ülkede nesli tükenene dek avlanan kunduzlar, 2022 yılında Enfield Konseyi tarafından yeniden yabanlaştırma ve doğal taşkın yönetimi programı kapsamında başkente geri getirilerek doğaya bırakılmıştı. Çalışkan ve becerikli birer ekosistem mühendisi olan kunduzların yarattıkları doğal sulak alanlar bir biyoçeşitlilik sahasına dönüştükleri gibi, taşkınlara karşı da doğal bir bariyer oluştururarak çevre arazileri ve evleri selden koruyor. Kunduzlar şimdiden bölgelerine katkı sunmaya başladı bile…

FOTO ALTI: Bu yavru kunduz, türünün yüzlerce yıl sonra Londra’da doğan ilk örneği olabilir.