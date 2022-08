Bozcaada Caz Festivali, “Şifa” temasıyla müzikseverlerle buluşuyor

Festival, 26-28 Ağustos 2022 tarihlerinde Bozcaada’nın iyileştirici ve yenileyici gücünü yansıtan zengin “keşif” programıyla gerçekleşiyor.

Bu sene 3dots ve fermente tarafından altıncısı düzenlenen Bozcaada Caz Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla gerçekleşiyor. Adanın iyileştirici ve yenileyici gücünü yansıtan “keşif” programıyla ziyaretçilerle buluşan Bozcaada Caz Festivali, üç gün boyunca atölye, panel, yürüyüş, tartışma, gösterim, pop-up konser tadım gibi çeşitli alanlarda 50’yi aşkın etkinliğe ev sahipliği yapacak ve her adımında festivalin “şifa” temasını yansıtacak.

Paribu ana sponsorluğunda gerçekleşen Bozcaada Caz Festivali, bu yıl da toplumsal cinsiyet eşitliği, ekolojik dönüşüm ve erişilebilirlik, savunuculuk gibi başlıklar üzerinde duruyor. Kültür politikaları, adanın yerel ve kültürel tarihi, gastronomi, girişimcilik, sanat ve well-being dahil olmak üzere farklı ilgi alanlarına hitap ediyor. Kendine Has, Volkswagen, Jack Lives Here, Metro Türkiye, The Organics by Red Bull destekleriyle zengin bir program seçkisi sunuyor. Festivalin uluslararası programıysa Europe Jazz Network (Avrupa Caz Ağı) üyesi kurumlarla işbirliği içerisinde belirlendi.

Yeni yetenekler ve cazın ustalarını sahnesinde konuk etmeye hazırlanan Bozcaada Caz Festivali’nin konser programı Salon İKSV ev sahipliğinde gerçekleşen lansmanla duyuruldu. Bu yıl bir bütünün parçası olmanın iyileştirici gücüne odaklanan festival, Türkiye ve dünyadan birçok ismi ağırlıyor.

Bozcaada Caz Festivali Konser Programı şöyle:

26 Ağustos, Cuma

Almagest Quintet (Cenk Erdoğan, Eylem Pelit, Hamdi Akatay, Tuluğ Tırpan, Volkan Öktem)

Shishani & Miss Catharsis (Erlinda R.S.S.P. Vranckx, Jaimie van Hek, Cecilia Moyano Adriaanse, Jasmine van der Waals)

Yeni Türkü

27 Ağustos, Cumartesi

Guillaume Perret (FR) & Volkan Öktem

Max Plattner Trio (Lorenzo Sighel, Marco Stagni, Max Plattner) (NL)

28 Ağustos, Pazar

Hüsnü Şenlendirici

İKİ (Alp Ersönmez & Çağrı Sertel)

NOUT (Delphine Joussein, Rafaëlle Rinaudo, Blanche Lafuente) (FR)

Festival çerçevesinde ayrıca Ayazma Manastırı’nda yükselen alternatif caz seslerine fahranoise & fecese, Harun İzer, Men With a Plan ve Sheb de en güzel DJ setleriyle eşlik ediyor.

Ayrıntılı bilgi için: bozcaadacazfestivali.com