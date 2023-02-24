Dünya’da olmayan iki yeni mineral

2020 yılında, Somali’nin Hiran şehrine bağlı El Ali kasabasında topraktan çıkarılan meteoritte, Dünya’da rastlanmamış iki farklı mineral keşfedildi. Büyük ölçüde demirden oluşan meteoritteki “alışılmadık” minerallerin varlığı, 70 gramlık kısmının Alberta Üniversitesi’ndeki analizleri sırasında ortaya çıktı. Minerallerden ilkine, bulunduğu yerden ötürü “elaliite” adı verildi.

“Elkinstantonite” adı verilen ikinci mineral de ismini, gezegen çekirdeklerinin oluşumu üzerine yaptığı önemli çalışmalarla bilinen profesör Lindy Elkins-Tanton’dan aldı. Meteorit üzerindeki araştırmalar sürerken, bilim insanları üçüncü bir mineralin varlığından daha şüphelendiklerini açıkladı.