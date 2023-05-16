Amsterdam: Uyuşturucu için gelmeyin

Hollanda’da başkent Amsterdam’ın şehirle iç içe geçmiş ünlü genelev bölgesi Red Light District’te (Kırmızı Fener Mahallesi) marihuana içmek yasaklanıyor. Mayıs ayının ortasında yürürlüğe girecek yasaklarla turistlerin taşkın davranışlarının önüne geçmek ve mahalle sakinlerinin yaşam şartlarını iyileştirmek amaçlanıyor.

Üstteki fotoğraf: STEFANO GUIDI/GETTY IMAGES

Amsterdam Şehir Konseyi’nin getirdiği yeni kurallara göre, bölgeye gece saat 01.00’den sonra yeni ziyaretçi alınmayacak. Ayrıca bölgedeki restoran ve barlar cuma ve cumartesi günleri saat 02.00’de paydos edecek. Seks işçilerinden de saat 03.00’te odalarını kapatmaları istendi. Halihazırda bölgede perşembe-pazar günleri arasında saat 16.00’dan sonra alkol satışı yasak. Bu konudaki düzenleme de sıkılaştırılabilir ve dükkânlardan vitrinlerindeki alkol satışına dair emareleri kaldırmaları istenebilir.

Pandemiden önce yapılan bir araştırmada, yabancı turistlerin yüzde 57’si Amsterdam’ı ziyaretlerinin “çok önemli bir neden”i olarak esrar serbestisini göstermişti. Ancak bu ilgi ülkedeki suç oranlarının yükselmesine yol açıp şehir sakinlerinin şikâyetleri artınca kısmi yasaklar başlamıştı.

Halihazırda Hollanda’da uyuşturucu bulundurmak, üretmek ve satmak yasak. Ancak “hoşgörü politikası” doğrultusunda, devletin belirlediği katı kurallar çerçevesinde belli kafelerde esrar satılıyor. Bu kafelerin etrafa rahatsızlık vermemesi gerekiyor.

Şehir Konseyi, “uzak dur” kampanyasıyla kente uyuşturucu, alkol ve seks amaçlı gelen turistlere “gelmeyin” diyecek.