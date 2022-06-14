WildArt (Vahşi Yaşam Sanatı) Fotoğraf Yarışması, 2022’deki “vahşi yaşam ve su” konulu ilk aşamasından bir seçkiyi Atlas ile paylaştı. Yıl içinde farklı temalarla devam edecek yarışmada, yıl sonunda 2022’nin en iyileri belirlenecek. Düzenleyenlerin, katılanların ve jüri üyelerinin tamamının yaban hayat fotoğrafçısı olduğu yarışma, canlıların kar, buz, yağmur ve nehirlerle yoldaşlığını gösteriyor.

YAZI: MUSTAFA TÜRKER ERŞEN

BUZLU SUDA AV

Yellowstone Milli Parkı, ABD

Kuzey Amerika’da yaşayan vaşak türü Lynx rufus, başarılı bir avın ödülünü Yellowstone Milli Parkı’ndan geçen Madison Nehri’nden çıkarıyor. Vaşağın ağzındaki ördekle buzlu sulardan ormana dönüşünü gösteren kare, ABD’li fotoğrafçı Vicki Santello’ya WildArt Fotoğraf Yarışması’nda birincilik getirdi. Bu vaşakla dört saat geçirdiğini söyleyen fotoğrafçı şöyle devam ediyor: “Nehir kıyısındaki bir kayanın üstünde sudaki ördekleri avlamaya çalışıyordu. Taktiği basitti; kayayı kamuflaj olarak kullanıyordu ama çok defa başarısız oldu. Sonra strateji değiştirdi. 25 metre yukarıdaki bir tepeye çıktı ve onu kendine siper etti. Artık ördeklerin görüş alanında değildi. Sonra hızla aşağı fırladı ve hiçbir şeyden şüphelenmeyen bir ördeği kapıverdi.”

VICKI SANTELLO, ABD BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

HIZLI NEFES

New Jersey, ABD

Baharın ilk yağmurlarıyla onbinlerce benekli semender (Ambystoma maculatum) üremek için iri ufaklı göllere, su birikintilerine topluca göç eder. Matthew Sullivan “birinci sınıf bir üreme alanına yakın yerde yaşadığım için şanslıyım” diyor. “Benekli semenderler hava soluduğu için bir tanesinin yüzeye çıktığı anı yakalamak istedim. Sonunda bir erkek yüzeye çıktığında, hızlı bir nefes alıp dişisine geri dönmeden önce zamanlamayı doğru ayarlamayı başardım.”

MATTHEW SULLIVAN, ABD ÖVGÜYE DEĞER

AKŞAM GÜNEŞİ ALTINDA

Jardines de la Reina, Küba

Jardines de la Reina Takımadaları sularında Carcharhinus falciformis türü köpekbalığı sakince yüzüyor. Yüzeye yakın ilerleyen köpekbalığını akşam güneşi aydınlatıyor. Bölgede yaygın olarak görülen tür, gece yaklaştıkça hareketleniyor, hatta sık sık dünyalarına giren insanları merak edip daha yakından incelemek istiyor.

Sean ChInn, birleşik krallık ÖVGÜYE DEĞER ÖDÜLÜ

AŞAĞI DOĞRU SIÇRAMAK

Mara Nehri, Kenya

Mavi antiloplar (Connochaetes taurinus), Kenya’da Mara Nehri’ni geçmek için sarp kayalıklardan aşağıya dörtnala ilerliyor ve sonra suya sıçrıyor. Tanzanya ve Kenya topraklarında, yeşil otların peşinde göç eden antiloplar nehri timsahlara yem olmadan olabildiğince hızlı geçmek zorunda. Onları görüntüleyen Vicki Jauron, “Mara Nehri’nde toplandıklarını gördüğümüzde, onları suyun karşı tarafından fotoğraflamanın çok daha iyi olacağına karar verdik. Zamana karşı yarışıp çayırı ve nehri geçtik. Yaklaşık bir saat sonra tam karşımızda dimdik bir yerden suya atlıyorlardı. Unutulmaz bir andı.”

VICKI JAURON, ABD İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

ALTıN YAĞMUR

Duna-Ipoly Milli Parkı, Macaristan

Daha çok su kenarlarında rastlanan kızböcekleri, doğanın en zarif canlılarından. Aralarından özellikle Calopteryx splendens türüne ilgi duyan fotoğrafçı Norbert Kaszás, onu bulmak için üç yıl harcamış. Fotoğrafçı bu kavuşmayı şöyle anlatıyor: “Duna-Ipoly Milli Parkı’nda bu kızböceği türüne rastlanan bir dere buldum ve uzun bir süreyi orada daha ilginç kompozisyonlar yakalamaya çalışarak geçirdim.”

NORBERT KASZáS, MACARİSTAN ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

ISLAK TİLKİ

Varşova yakınları, Polonya

Islak bir kızıl tilki (Vulpes vulpes), Varşova yakınlarında bir nehrin henüz donmamış kısmından su içiyor. Lukasz Sokol, çevrede çıktığı bir yolculukta rastlamış ona. “Tilki nehir kıyısı boyunca sakince dolaştı, ancak o gün şanslı değildi, sığ nehirdeki narin buz kırıldı. Sıfırın altında 21 derecede kürkü bir anda buzla kaplandı.”

LUKASZ SOKOL, POLANYA ÖVGÜYE DEĞER ÖDÜLÜ