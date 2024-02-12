Atlas yazarından öyküler

Atlas yazarı Alkım Doğan’ın ilk öykü kitabı Dünya Sakin Bir Yermiş Gibi, Ayrıkotu Yayınevi’nden çıktı. 2022 yılında Tomris Uyar Öykü Ödülü’ne layık görülen Alkım, kitaptaki 12 öyküsünde her gün yaşayıp da farkına varmadığımız hayatı, karşılaşıp da görmediğimiz insanları, ağaçları, kuşları, doğayı, iç seslerimizi, çatışmalarımızı anlatıyor. Yetişkinliğin çıkmazlarını ele alırken çocukluğun cesur, kırılgan ve neşeli sesini duymayı, dünyanın sakin bir yermiş gibi göründüğü anları ıskalamamayı hatırlatıyor. Atlas’a yazdığı dosyalar için Türkiye’nin dört bir yanına yolculuk eden Alkım “Atlas gezilerinin bana en büyük katkısı sanırım görünenin ardındaki öğrenme isteğimi, dünyaya olan merakımı kışkırtması oldu” diyor ve kitabını şöyle anlatıyor:

“Gezen insan gördükleriyle, tanıştıklarıyla sürekli besleniyor, insan ruhunun karmaşık doğasını gitgide daha iyi tanıyor ve seyahatlerden asla yalnız dönülmüyor. Bir köye gidiyorum, orada yaşayanlar gözlerini kestane ağacıyla açmışlar, onunla büyümüşler, geçimlerini öyle kazanıyorlar, kestane ağacına dair pek çok şeyi biliyorlar. Bir başka yerde Fırat’ın kıyısındaki köylerdeki hikâyeleri dinliyorum. ‘Dünya büyük, Fırat dünyadan büyük’ diyen bir çocuk Fırat’ın o coğrafyadaki önemini bir cümleyle özetleyiveriyor. Kınık’ta bir seramik ustası çamurun onda uyandırdığı heyecanı anlatıyor. Farklı varoluş biçimlerini tanımamda ve hayatın sihrinin sıradanın içinde gizli olduğunu görmemde Atlas’ın etkisini yadsıyamam. Her Atlas yazısı benim için yeni bir keşifti. Dünya Sakin Bir Yermiş Gibi’deki öykülerde eminim ki her keşiften bir parça var. “