Fransız askerleri 107 yıl sonra toprağa verildi

Çanakkale Boğazı’nın girişindeki Seddülbahir Kalesi restorasyonu sırasında Çanakkale Kara Savaşları’nda yaşamını yitiren 17 Fransız askerinin kemikleri bulundu. Arşiv fotoğraflarından kalede İtilaf güçlerine ait mezarlığın varlığı biliniyordu. Arkeolojik saha araştırmaları sırasında işte bu mezar alanı ve iskelet parçaları bulundu. Bu alandaki haç, yüzük, mezar levhası, mezar taşı gibi buluntular ile tarihi belge ve fotoğraflar, iskeletlerin 1915 Çanakkale Muharebeleri sırasında güney cephesinde hayatlarını kaybeden Fransız askerlerine ait olduğunu gösterdi. Bu askerler için 24 Nisan günü Seddülbahir Kalesi’nde bir tören düzenlendi. Törende, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından Fransız Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Philippe Boulogne’ye askerlerin kemikleri teslim edildi. Ardından kemikler, Morto Koyu’ndaki Fransız Ulusal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Fotoğraf: Fransız askerlerinden arta kalanlar, Fransız ulusal marşı eşliğinde törenle toprağa verildi.