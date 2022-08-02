Kadim orman bulundu

Çin’in güneyindeki Guangxi bölgesinde keşfedilen bir çökme çukurunun tabanında kadim zamanlardan kalma bir orman bulundu. Bilim insanları, mağara kâşiflerinin keşfettiği ormanda 40 metre uzunluğunda ağaçlar yaşadığını ve burada muhtemelen bugüne kadar bilinmeyen bitki ve hayvan türleri barındığını düşünüyor. Söz konusu çökme çukuru, Leye County’de bulunan 30 çökme çukuru arasında en büyük olanı; 306 metre uzunluğunda, 150 metre genişliğinde ve 192 metre derinliğinde. Çukurun duvarları da üç mağaraya açılıyor. Çin Jeolojik Araştırmaları’nın Karst Jeolojisi Enstitüsü’nden araştırmacı Chen Lixin, saatler süren yürüyüşten sonra ulaştıkları tabanda, ağaçların yoğunluğu kadar çalıların da omuzlarına kadar ulaştığını belirtti. Çökme çukurları, yeraltı sularının aşındırması sonucu ana kayadaki çökmeyle oluşuyor.