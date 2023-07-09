Kaplanların direnişi

1875 ve 1925 yılları arasında Hindistan’da 80 bin kaplanın öldürüldüğü sanılıyor. 1960’lara gelindiğinde, ülkenin ulusal hayvanı olan kaplanların sayısı iyice azalmıştı. Nihayet 1973 yılında, Başbakan İndira Gandi döneminde Kaplan Projesi adlı bir koruma programı başlatıldı. Kaplan avı yasaklandı ve köylerde ahaliye kaplanların önemi, onlarla nasıl yaşanabileceği anlatıldı. Uzun yıllara yayılan bu çalışmaların meyvesi olarak, 2006 yılında kaplan sayısı artışa geçti.

Kaplanlar kuzeydeki Şivalik ve Gangetik ovalarını ve orta kesimlerdeki Madya Pradeş ve Maharaştra eyaletlerinde daha önce görülmedikleri bölgeleri ziyaret etmeye başladı. Ülkede en son sayımın yapıldığı 2019’dan bu yana kaplan sayısı

200 artışla 3 bin 167’ye çıktı. Ancak haberler hep iyi değil… Örneğin, Gat Dağları’nın batısında kaplanlar azalıyor, bazı bölgelerdeyse -koruma alanlarında dahi- tükendiler.

Özellikle Carkand ve Andra Pradeş eyaletlerinde ciddi koruma önlemleri gerekiyor. Yasadışı vahşi yaşam ticaretine karşı geniş çaplı koruma ve insan-kaplan çatışmasına karşı ekonomik kalkınma hamleleri bu tükenişe set çekebilir. Kaplan Projesi’nin 50’nci yılında kaplan sayısını açıklayan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, türün ekosistemlerinin de korunduğunu söyledi. Ama belli ki yetmiyor…

Fotoğraf: Hindistan’da kaplan avı Batılılar arasında da popülerdi. Avlara katılanlardan biri de İskoç sessiz film yıldızı Ella Atherton’dı, 1939. RAJPIPLA/ATHERTON ARCHIVES/GETTY IMAGES