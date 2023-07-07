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En yaşlı deniz sürüngeni

Harika Pelin Şengül

Norveç’in Svalbard Takımadaları’na bağlı Spitsbergen Adası’nda deniz sürüngenlerinin bilinen en eski fosilleri bulundu. Kuzey Kutup Dairesi içinde derin bir fiyordun kıyısı boyunca uzanan ada, bir nehir kanalında keşfedilen 250 milyon yıllık ihtiyozor kalıntılarıyla bilim dünyasına sürpriz yaptı.

Boyları 21 metreyi bulabilen ihtiyozorların dev cüsseleri, okyanuslarda sadece balinalar tarafından aşılabildi. Bilim insanları fosilde kuyruk bölgesinde 11 omur tespit etti, ki bu da söz konusu ihtiyozorun nispeten küçük; yaklaşık 3 metre boyunda olduğunu gösteriyor. Kendisi muhtemelen mükemmel bir avcıydı ve adayı domine etmişti. Current Biology’de yayımlanan çalışma, türün karadan suya geçiş sürecine dair yeni bilgiler verecek olmasıyla da önem taşıyor.

Balık ve kalamarla beslenen, yunusa benzeyen ihtiyazor. Fotoğraf: ESTHER VAN HULSEN

 

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