Koronavirüs önlemleri kapsamında havayolu yolcuları da Seyahat İzin Belgesi olmadan yolculuk edemiyor. Peki, Seyahat İzin Belgesi uygulaması nedir? Seyahat İzin Belgesi nasıl, nereden alınır? İşte uygulamayla ilgili detaylar:

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri kapsamında uçak/otobüs seferleri ile ilgili yeni bir genelge yayınlamıştı. Genelgede özetle şu maddeler vardı:

Genelgeyle havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek. Tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmayacak ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin vermeyecek.

Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olan, özellikle son 15 gün içinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayanlar, seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecek.

Ayrıca hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarına başvurmaları ve bu talebin ilgili kurulca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahate çıkabilecek.

Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama olmayacak.

Seyahat İzin Belgesi talepleri, otobüs ve hava yolu seyahatleri için düzenlenecek. Kapsam dahilindeki vatandaşların izin talepleri, otogar ve havaalanlarında bu amaçla oluşturulan başvuru masaları, Bakanlık tarafından bu işlemler için tahsis edilecek “Alo 199” çağrı merkezi ile İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi üzerinden alınacak.

Karara bağlanan seyahat izin belgesi talepleri, bireysel başvurularda elden verilecek, telefon ve elektronik başvuruların sonuçları vatandaşlara mail, mesaj veya telefonla bildirilecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ise dün yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında “Seyahat İzin Belgesi” başvurularının e-Devlet’ten yapılabileceğini açıkladı. Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

İzin belgesini e-Devlet üzerinden almak için sisteme giriş yapılıyor. Girişin ardından İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçiliyor. Bu ekranda ‘Karayolu Seyahat İzin Belgesi Verilmesi’ ve ‘Havayolu Seyahat İzin Belgesi Verilmesi’ seçenekleri soruluyor. Buradan ilgi alan seçilerek form dolduruluyor.

THY: BİLETLER İNTERNETTEN ALINABİLECEK

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise seyahat izin belgeli yolcuların biletlerini internet ile mobil sistemleri, çağrı merkezi, acentelerle uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerinden satın alabileceğini duyurdu. Üstün, Twitter‘dan yaptığı açıklamada, “Seyahat izin belgesine sahip yolcularımız; biletlerini web ve mobil sistemimizden; çağrı merkezimizden; acentelerimizden; uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler.” dedi.