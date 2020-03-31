Atlas’ın nisan sayısı

Atlas dergisi, nisan sayısında baharın habercisi leylekleri sayfalarına taşıyor. Türkiye ve dünya, yeni koronavirüs ve diğer sorunlara çözüm getirmeye çalışırken doğanın umut veren yüzüne bakıyor. Atlas, Türkiye’nin tek leylek köyüne, Bursa’daki Eskikaraağaç’a gitti; her yıl göç mevsiminde buraya gelen Yaren’in ve diğer leyleklerin hikâyesini yazdı, bu özel kuş türüyle insanların binlerce yıllık ilişkisini inceledi.

Sülüklügöl, Bolu’da bir doğa hazinesi. Atlas bu kez göle daldı ve sualtı güzelliklerini belgeledi. Yaklaşık 300 yıl önce bir heyelan sonucu oluşan Sülüklügöl’ün diplerinde zengin bir su yaşamının yanı sıra geniş bir ormanın kalıntıları da gizleniyor.

Porto, Atlas Okyanusu kıyısında bir huzur durağı; Portekiz’in en büyük ikinci kenti, nisan sayısında. Balıkçılık, insanın en eski uğraşlarından ama aşırı ve kaçak avcılık deniz yaşamını tehdit ediyor. Atlas, nisan sayısında balıkçılığın dününe ve yarınına mercek tutuyor. Etiyopya, Afrika’ya damgasını vurmuş, doğa ve kültür hazineleriyle bezeli kadim bir diyar. Atlas, kuzeydeki Lalibela’dan güneydeki Omo Vadisi’ne Etiyopya’yı dolaştı.

Nisan sayısında ayrıca özel yeni koronavirüs dosyası da yer alıyor.

Türkiye’nin Coğrafi İşaretleri kitabı hediye

Derginin bu ayki eki ise Türkiye’nin Coğrafi İşaretleri kitabı. Bu özel çalışma Türkiye’nin her ilinden yerel ürünleri tanıtıyor; geleneksel üretim biçimleri ve engin bir kültür birikiminin kapısını aralıyor. Tek bir noktaya özgü, dünyanın başka hiçbir köşesinde rastlanmayan Anadolu ürünleri bu kitapta…