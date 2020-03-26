Koronavirüs’te son durum ne? Virüsün yayılımını gösteren 4 canlı harita

Türkiye ve dünyanın tek gündem maddesi koronavirüs… Virüs (Covid-19) dünya üzerinde hızla yayılıyor. Bugüne kadar dünya genelinde toplam vaka sayısı 470 bini geçti. 21 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkelerde test sayısı arttıkça vaka sayısı da yükseliyor.

Koronavirüs’ün dünya üzerindeki yayılım hızını gösteren haritalara göre toplam vaka sayısı 300 binden 400’lere yaklaşık 2 günde ulaştı. Bu süreçte dünyada virüsün yayılım hızı ve günlük veriler endişeyle takip ediliyor. Bazı site ve uygulamalar ise virüsün dünya üzerindeki yayılım istatistiklerini ülke ülke gösteriyor. İşte, son durumu takip edebileceğiniz bazı haritalar:

KORONAVİRÜS HARİTALARI

JOHN HOPKINS ÜNİVERSİTESİ COVİD 19 HARİTASI

Salgının yayılmaya başladığı ilk günlerde John Hopkins Üniversitesi’ndeki araştırmacılar virüsü gerçek zamanlı gösteren bir harita geliştirmişti. Üniversitenin haritasında virüsün geldiği son aşama ülke ülke görülebiliyor. Haritalardaki verilerin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi gibi birimlerden alındığı belirtiliyor.

WORLDOMETTER

Dünya üzerindeki koronavirüs istatistikleri Worldometter’da da canlı olarak yayınlanıyor. Sitenin ilk sayfasında toplam vaka, ölüm ve taburcu edilen hasta sayılarını görmek mümkün. Worldometter ülke ülke grafikleri ve son durumları da paylaşıyor. Çok çeşitli alanlarda dünya üzerindeki istatistikleri, sayaç şeklinde duyuran Worldometer kendisini, “Uluslararası bir geliştiriciler, araştırmacılar ve gönüllüler ekibi tarafından yönetilmektedir. Worldometer, bağımsız bir şirket olan Dadax’a aittir. Siyasi, hükümetsel veya kurumsal bir bağlantımız yok” şeklinde tanıtıyor. Veri kaynağı olarak ise şu kurumları gösteriyor: Kaynaklar

COVİDVİSUALIZER

Covidvisualizer koronavirüsün yayılımını dünya haritası üzerinden gösteren bir sistem. Dünya üzerinden seçtiğiniz ülkedeki bildirilen son vaka sayılarını görmek mümkün. Site, verileri worldometer’dan aldığını duyuruyor. Sistem Carnegie Mellon Üniversitesi’nden 2 öğrenci tarafından kurulmuş.

MICROSOFT / COVID 19 İZLEYİCİ

Microsoft tarafından hazırlanan site vakaların ülkelere göre dağılımını da gösteriyor. Herhangi bir ülkeye tıkladığınızda detayları da görebiliyorsunuz. Türkiye’den kullanımlarda haritanın dili Türkçe. Harita için takip adresi www.bing.com/covid