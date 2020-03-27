Anasayfa Fotoğraf Peki sizin balkonunuzda durum ne?
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Peki sizin balkonunuzda durum ne?

Yazar Eren Demir
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Madem artık dünyaya pencereler ardından bakıyoruz, tüm okurlarımıza bir çağrımız var!  

Evinizden çıkmadan, pencereniz, balkonunuz ya da terasınızdan gördüğünüz manzaraların; salgın sebebiyle ıssızlaşan cadde, sokak ve parkların fotoğraflarını bize gönderin.

Pencerenizden denk gelebileceğiniz ilginç görüntülerin (sanatsal performanslar, alkışlı destekler vb.) videoları da ilgi alanımızda.

Haydi, çektiklerinizi yer ve tarih bilgisiyle beraber #keşfetmekiçinbak hashtag’i ve @atlasdergisi hesabını mention’layarak sosyal medya kanallarımız aracılığıyla veya atlas@doganburda.com adresine mail yoluyla gönderin, seçtiklerimizi dijital mecralarımızda ve mayıs sayımızda yayınlayalım!

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