Atacama’nın çiçekleri

Dünyanın en kuru yeri olan Şili’nin Atacama Çölü bazı yıllar çiçekleniyor. İklim koşullarına göre, üç ila beş yıllık aralarla, çölde 200’den fazla bitki türü çiçek açıyor. Bu sayede çöl faunası canlanıyor, gıda arayan yeni hayvan türleri bölgeyi ziyaret ediyor. Çölün bu eşsiz hediyesine karşılık, Şili hükümeti bu alanların korunmasına ve ulusal park ilan edilmesine karar verdi. Söz konusu alanın Copiapó şehrinin güneyi ile Vallenar kasabasının kuzeyini kapsaması bekleniyor. Atacama Çölü, And Dağları’nın batısında, Büyük Okyanus kıyısında 1000 kilometre uzanıyor.

Dünya ısınırken, çölde çiçeklenmenin sıklaştığı gözleniyor.

Atacama Çölü’nün yaklaşık yüzölçümü 105.000