Resim ve heykel müzesi ile yeniden

Temellerini Sanayi-i Nefise Mektebi salonlarında 1915’te açılışı yapılan koleksiyondan alan ve cumhuriyet Türkiye’sinin ilk sanat müzesi olan Resim ve Heykel Müzesi, kapılarını yeniden açtı. Atatürk’ün emriyle 1937’de Dolmabahçe Sarayı’nın Veliaht Dairesi’nde açılan ve Türkiye’nin alanında ilk ve en kapsamlısı olan plastik sanatlar müzesi, günümüzde yolculuğuna Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde devam ediyor.

Galataport projesiyle Karaköy liman bölgesi hızla değişirken, mimar Sedat Hakkı Eldem tasarımı 5 numaralı antrepo da yıkılmış ve yerine mimar Emre Arolat’ın projesiyle Resim ve Heykel Müzesi’nin yeni binası inşa edilmişti. Binanın ön cephesi, Eldem’in tasarımına sadık. İçeride, Osmanlı’nın Batılaşma döneminin ve onun devamı niteliğindeki cumhuriyet yılları sanatının görsel belleğine ışık tutan özel bir koleksiyon bulunuyor. irhm.msgsu.edu.tr

Müzenin temelleri Dolmabahçe Sarayı’nda atıldı (üstte).

Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonundaki yaklaşık eser sayısı +12.000