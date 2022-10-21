Eyfel Kulesi paslanıyor

Son raporlar Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nin paslandığını ve acilen bakıma alınması gerektiğini gösteriyor. Uzmanlara göre 2024 Olimpiyatları’ndan önce yapılan 60 milyon euro’luk boyama ise makyajdan ibaret. 1889’da tamamlandığında Eyfel Kulesi’nin sadece 20 yıl ayakta kalması bekleniyordu, aradan geçen bunca zamana rağmen hâlâ yerinde durmasını sağlayansa özenli bakım oldu. 324 metre yüksekliğindeki 7 bin 300 tonluk demir kule, 1889 Dünya Fuarı için inşa edilmişti.

Fotoğraf: Mart 2021’de çekilen fotoğrafta Eyfel Kulesi’ndeki pas izleri görülüyor. – Chesnot/Getty Images

Anıtı tasarlayan inşaat mühendisi Eiffel, pasın yayılmasının kulenin uzun ömürlü olması önündeki en büyük zorluk olduğunu söylüyor ve her yedi yılda bir boyanması gerektiğini ekliyordu. “Boya, metalik bir yapıyı korumak için temel bileşendir ve bunun yapılmasındaki özen, uzun ömürlülüğünün tek garantisidir” diye yazmıştı.

324 metre

Eyfel Kulesi’nin yüksekliği

Anıt şu günlerde 20’nci kez boyanıyor. Aslında kulenin üçte birinin sökülmesi ve ardından iki yeni kat boya uygulanması gerekiyordu. Ancak salgın süreci buna engel oldu. Turizm gelirlerini azaltacağı gerekçesiyle kulenin uzun süre kapalı kalması da tercih edilmiyor. Eyfel Kulesi yılda yaklaşık 6 milyon ziyaretçi çekiyor ve salgın sırasında 52 milyon Euro’luk gelir kaybı yaşandı bile.

Kule hakkında rapor hazırlayan boya şirketi Expiris’in başkanı Bernard Giovannoni, yeniden boyamaların işe yarayacağı yönündeki görüşü reddediyor ve en doğrusunun kulenin boyasının tamamen soyulup yeniden boyanması olduğunu söylüyor.