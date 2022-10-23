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Hindistan’da plastik yasakları

Harika Pelin Şengül

1.4 milyarlık nüfusuyla 2023’te Çin’in önüne geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olması beklenen Hindistan, tek kullanımlık plastikleri ülke genelinde yasaklıyor. Planın ilk safhasıyla çok gerekli olmadıkları halde kirlilik yaratma potansiyelleri yüksek 19 plastik ürünün üretimi, ithalatı, depolanması, dağıtılması ve satılması yasaklandı. Plastik bardak, pipet, dondurma çubuğu gibi ürünler tamamen yasaklanırken, bazı plastik poşetler inceltildi. Su ve soda şişeleri ile cips poşetleri henüz yasaktan etkilenmedi ancak üreticiler bu atıkların bertarafı ve geri dönüşümüyle sorumlu tutulabilir. Şu notu da düşmeli: Dünyada üretilen plastiğin çok büyük bölümü geri dönüştürülmüyor ve denizlere karışıyor.

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