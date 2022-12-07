Brezilya yargısı noktayı koydu

Dünyada ilk kez Brezilya Yüksek Mahkemesi, Paris İklim Anlaşması’nın bir insan hakları anlaşması olduğuna ve ulusal yasanın yerini alabileceğine hükmetti. Buna göre, eğer Brezilya Kongresi, Paris Anlaşması’na aykırı bir yasa onaylayacak olursa, o yasa geçersiz sayılabilecek. Paris Anlaşması iklim kriziyle mücadelede yetersiz görülmekle birlikte dünyanın insan haklarını açıkça zikreden ilk çevre uzlaşısı. Anlaşmanın giriş bölümünde iklim değişikliğiyle mücadelenin insan hakları, yerli halkların, yerel toplulukların, göçmenlerin, çocukların, engellilerin ve hassas durumdaki kişilerin hakları da gözetilerek yürütülmesi gerektiği belirtiliyor.

Fotoğraf: Paris Anlaşması’nda yerli halkların hakları da telaffuz ediliyor. – CARL DE SOUZA/AFP/Getty Images