Yetenekli ormanlar

Küresel ısınma ve insan kaynaklı faaliyetlerle başı dertte olan tropikal ormanların yetenekleri, muazzam bir karbon emici olmalarıyla kalmıyor. Yeni bir araştırmaya göre, bu ormanların serinletme gücünün üçte ikisi karbondioksidi emme ve depolama becerisinden kaynaklanıyor. Geriye kalan üçte birlik güçleriyle bulutlar yaratıyor, havayı nemlendiriyor ve serinletici kimyasallar salgılıyor; böylece yakın ve uzak mesafedeki alanları serinletiyorlar. ABD’li ve Kolombiyalı bilim insanları, bu etkiyi Latin Amerika, Orta Afrika ve Güneydoğu Asya’da; özellikle Brezilya, Guatemala, Çad, Kamerun ve Endonezya’da gözledi. Buna göre, ormanlar sıcaklıkta 1 derecelik düşüşe yol açıyor. Frontiers in Forests and Global Change’de yer alan araştırma, ormanların vazgeçilemez rolüne dikkat çekiyor.