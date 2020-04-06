Atlas öneriyor: Orhan Pamuk’un 3D sanal sergisi “Balkon”

Evlerimizde mahsur kaldığımız korona günlerinde, çağrımız üzerine pek çok Atlas okuru bize pencere ve balkonlarından gördükleri manzaraların video ve fotoğraflarını göndermeye başladı. Balkon, bugünlerde bizi dış dünyayla buluşturan en önemli mekân. Bu da akla, yazar Orhan Pamuk’un balkon fotoğrafları serisini getiriyor.

Orhan Pamuk, Aralık 2012 ve Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul Cihangir’deki evinin balkonundan şehrin bir dizi fotoğrafını çekmiş, geçen yıl da bu kareleri ünlü Alman yayıncı Gerhard Steidl küratörlüğünde, Yapı Kredi Kültür Sanat binasındaki “Balkon” sergisinde izleyiciyle buluşturmuştu. “Bu manzarada benim ruhsal durumumu yansıtan ve tarifi zor derin duygularımı gözler önüne seren bir şeyler var” diyordu Pamuk.

Sergi bitse de, Pamuk’un telefoto lensli dijital fotoğraf makinesiyle çektiği 600’den fazla fotoğrafı, üç boyutlu sanal sergide ve “Balkon” kitabında görülebilir.

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