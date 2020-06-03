Koronavirüs pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına alması ile birlikte Mart ayının ortasından itibaren ülkemizde birçok işyerinin yanı sıra tabiat parkları, milli parklar, lokantalar, pazarlar, havuz, hamamlar, spa merkezleri, kaplıcalar faaliyetlerine ara vermişti. Normalleşme planı dahilinde birçok işletme 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla açıldı. Ancak tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Bu tedbirler arasında tabiat ve milli parklar da yer alıyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in yaptığı açıklamaya göre koronavirüs önlemleri kapsamında Gölcük ve Abant tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı’na tatilciler, randevu alarak giriş yapabilecek.

PEKİ RANDEVU NASIL ALINACAK?

Vali Ahmet Ümit, Gölcük ve Abant tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı’na, yeni uygulamaya göre girişlerin nasıl yapılacağı anlattı. Buna göre vatandaşlar, talebin çok yoğun olduğu tabiat ve milli parklara gelmeden önce elektronik sistem üzerinden başvurularını yapacaklar.

Tatilciler, gidecekleri yerler için elektronik sistem üzerinden aldıkları izin belgelerini, gidecekleri yere geldiklerinde kimlikleri ile beraber, yetkililere gösterecekler. Artık ancak bu şekilde giriş yapılabilecek.

MİLLİ PARKLARA GİRİŞ ÜCRETİ ALINMAYA DEVAM EDECEK

Milli parklara giriş ücreti alınmaya devam edecek.

Aynı zamanda kışın yollarda kalmayı engellemek adına yerli ve yabancılar için ayrı ayrı kontenjanlar belirlenecek ve girişler planlı olarak kontrol altına alınacak.

MİLLİ PARKLARDA BALIKÇILIĞA DA TEDBİRLER GELİYOR

Tabiat ve milli parklardaki olta balıkçılığı ile ilgili de tedbirler alınacak.