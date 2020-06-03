Anasayfa KeşfetDoğa Coğrafya Gölcük, Abant ve Yedigöller’e giriş için randevu sistemi geliyor
Doğa CoğrafyaGeziGündem

Gölcük, Abant ve Yedigöller’e giriş için randevu sistemi geliyor

Yazar Özge Çolak
0 yorum
0
FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail

Koronavirüs pandemisinin tüm dünyayı etkisi altına alması ile birlikte Mart ayının ortasından itibaren ülkemizde birçok işyerinin yanı sıra tabiat parkları, milli parklar, lokantalar, pazarlar, havuz, hamamlar, spa merkezleri, kaplıcalar faaliyetlerine ara vermişti. Normalleşme planı dahilinde birçok işletme 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla açıldı. Ancak tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Bu tedbirler arasında tabiat ve milli parklar da yer alıyor. 

Bolu Valisi Ahmet Ümit’in yaptığı açıklamaya göre koronavirüs önlemleri kapsamında Gölcük ve Abant tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı’na tatilciler, randevu alarak giriş yapabilecek.

PEKİ RANDEVU NASIL ALINACAK?

  • Vali Ahmet Ümit, Gölcük ve Abant tabiat parkları ile Yedigöller Milli Parkı’na, yeni uygulamaya göre girişlerin nasıl yapılacağı anlattı. Buna göre vatandaşlar, talebin çok yoğun olduğu tabiat ve milli parklara gelmeden önce elektronik sistem üzerinden başvurularını yapacaklar.
  • Tatilciler,  gidecekleri yerler için elektronik sistem üzerinden aldıkları izin belgelerini, gidecekleri yere geldiklerinde kimlikleri ile beraber, yetkililere gösterecekler. Artık ancak bu şekilde giriş yapılabilecek. 

MİLLİ PARKLARA GİRİŞ ÜCRETİ ALINMAYA DEVAM EDECEK

  • Milli parklara giriş ücreti alınmaya devam edecek.
  • Aynı zamanda kışın yollarda kalmayı engellemek adına yerli ve yabancılar için ayrı ayrı kontenjanlar belirlenecek ve girişler planlı olarak kontrol altına alınacak.

MİLLİ PARKLARDA BALIKÇILIĞA DA TEDBİRLER GELİYOR

Tabiat ve milli parklardaki olta balıkçılığı ile ilgili de tedbirler alınacak.

Su yeşili orman: Sülüklügöl / Bolu

0 yorum
0
FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail

Benzer Yazılar

15 ildeki seyahat yasağı bitti: Seyahat için HES...

Balıklar nereye gitti?

18 yaş altı çocuklar aileleriyle seyahat edebilecek; Seyahat...

En Özel Yaz Tatilleri İçin Antalya’nın Gözde Otel...

Müzeler, plajlar, milli parklar açılıyor: İşte 1 Haziran’dan...

Yüzlerin peşinde Etiyopya

Ödüllü kare nasıl çekildi?

İstanbul’dan çıkışlar için ‘tatil amaçlı özel izin belgesi’...

İlber Ortaylı’dan Mustafa Kemal’in “ilk adım” kararı: “Samsun’a,...

19 Mayıs 1919’da Samsun’a… “Tek isteğim Anadolu’nun bir...

Yorum bırak

Bir dahaki sefere yorum yaptığımda adımı, e-postamı ve web sitemi bu tarayıcıya kaydet.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz. Tamam