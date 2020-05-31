15 ildeki seyahat yasağı bu gece bitiyor: Seyahat için HES kodu nasıl alınıyor?

15 ile giriş-çıkış yasağı bu gece sona eriyor. İçişleri Bakanlığı’nın son genelgesine göre 65 yaş ve üzeri hariç, şehirler arası toplum ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi zorunluluğu kaldırıldı. Bu seyahatlerde HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra bilet işlemi yapılacak.

İçişleri Bakanlığı’nın son seyahat genelgesi şöyleydi:

Ş ehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.

Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak.

Büyükşehir statüsündeki A nkara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 ildeki şehir giriş-çıkış kısıtlaması 31 Mayıs pazar günü saat 24.00’te sona erecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar, yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olanlar hariç) Seyahat İzin Belgesi almadan şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

HES KODU NASIL ALINIYOR?

Peki, seyahatlar için HES kodu nasıl alınıyor? Sağlık Bakanlığı’nın bir süre önce devreye aldığı Hayat Ever Sığar (HES) uygulaması güncellenerek seyahatlerde kullanılacak HES kodu eklenmişti. Şehirler arası seyahatlerde HES kodu ile kontrollü sosyal hayatta güvenliğin üst düzeye çıkarılmasının hedeflenildiği duyurulmuştu.

HES KODU NEDİR? NASIL ALINIYOR?

HES kodu seyahatlerde kişinin koronavirüs açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını paylaşmasını sağlayacak.

HES kodu, “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden “HES kodu işlemleri” bölümüne girilerek alınabiliyor. Uygulamada “HES kodu oluştur” butonuna tıklanarak kod kullanım süresi seçiliyor ve kod oluşturuluyor.

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023’e SMS olarak atılabilecek.

“Hayat Eve Sığar” uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.