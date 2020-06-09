Covid-19 Sonrası Turizm

Çin’in Vuhan kentinde ilk vakaların görüldüğü daha sonra global çapta etkilerini gösteren koronavirüs salgını halk sağlığı için ciddi bir tehdit olmaya devam ediyor. Hastalığın olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilecek bir ilaç ya da aşı geliştirilemediği için sosyal mesafe olası bulaşılara karşı alınabilecek en güçlü tedbir olarak yerini koruyor. COVID-19 pandemisi ile kişilerin daha önce deneyimlemedikleri karantina ve sosyal izolasyon gibi kısıtlayıcı yöntemler dünyanın dört bir yanında hâlâ uygulanıyor. Bununla birlikte, bu önlemler hem makro ekonomileri hem de hane halkının ekonomilerini ciddi şekilde etkiledi. Kritik öneme sahip mal ve hizmetlerin üretimi ve teslimatına ağırlık verilirken kimi ekonomik ve beşeri faaliyetlerde azalma ya da tamamen durma gözlendi.

Hükümetler, COVID-19’un halk sağlığı için oluşturduğu tehdidi azaltabilmek ve kontrol altına almak için aldıkları sert önlemleri kontrollü olarak gevşetmeye başlasa da kişiler kendi iradeleri ile karantina dönemindeki alışkanlıklarını uzun dönemler sürdürebilir. Bu süreçte hem işletmeler hem de bireyler dünyadaki gelişmeleri ilgiyle takip etmekte ve yeni keşifler yapmakta hiç olmadığı kadar heveskâr. İşletmeler de pandemi ile birlikte ülke içindeki azalan pazar paylarını artırabilmek için dünyanın birçok ülkesindeki farklı dilleri konuşan insanlara ulaşmaya çalışıyor. Turizm konusunda pandemiyle önemli mücadele veren Türkiye’de son dönemde HotelRunner ile yaptığı işbirliği ile de destek veren Protranslate tercüme, 60’tan fazla dilde gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki turizm alanındaki çözüm ortaklarına bu konuda profesyonel bir hizmet sağlayarak turizm işletmelerinin web sitelerinin, uygulamalarının ve gerekli dokümanlarının hedef dillere tercümesi konusunda destek veriyor. Yurtdışı uçuşlara izin verilmesi konusunda heyecanla turizm faaliyetlerini arttırmayı bekleyen işletmeler, çoklu dil opsiyonlarıyla sezona yabancı turist açısından geç de olsa hızlı bir giriş yapmayı umut ediyor.

Koronavirüs pandemisinin kısmen kontrol altına alınması ve global şokun etkilerinin azalması ile birlikte dünya genelindeki birçok devlet gerekli tedbirlerin alınması ve kontrollerin sürekli olarak yapılması koşulu ile seyahat kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırmaya başladı. İşletmelere ve kişilere yol gösterici yönergeler ve öneriler de kamuoyu ile paylaşılıyor. Bireylerin aylarca sosyal izolasyonda kalmaları ve yaz mevsiminin etkilerini göstermeye başlaması sonrası seyahat etmek hiç olmadığı kadar cezbedici bir etkinlik olarak yerini koruyor.

Pandemi sonrası turizm faaliyetlerinin kademeli olarak başlatılması tüm dünyanın gündeminde yerini koruyor. Hem konukların hem de hizmet verenlerin sağlığını korumak için oteller ve diğer konaklama yerleri önleyici ve koruyucu çalışmalarını sürdürüyor. Hükümetler birtakım protokoller geliştirerek kriterleri sağlayan işletmelere sertifikalar veriyor. Gezginler şimdiden gerek yurt içi gerek yurt dışındaki seyahatleri için rotalarını hazırlaya başlamış durumda. Şehirler arası seyahat yasaklarının gevşetilmesi, sosyal mesafe bilincinin toplumun genelinde uygulanmaya başlaması ile birlikte 2020 yazı hem işletmeler hem gezi planları yapan için heyecan ile bekleniyor.

COVID-19 salgınının etkilerinin tüm dünyada hissedildiği ilk dönemlerde, birçok ülke koronavirüsün yayılmasını azaltmak amacıyla ülkelere giriş ve çıkışlarla birlikte vize ve çalışma izinlerinin verilmesi gibi günlük hayatın rutini olan uygulamaları askıya almıştı. Kontrollü normalleşme süreçlerine başlayan ülkeler bu kısıtlamaların gevşetilmesi ile birlikte vize işlemleri için online mülakat alt yapılarını hazırlamış durumda. Pandemi sonrası değişen alışveriş, beslenme gibi tüketici alışkanlıkların turizmdeki rutinlerde de kimi değişikliklere yol açacağı ön görülüyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyahat planlarını ertelemek ya da iptal etmek zorunda kalan gezginlerin oluşturacakları yeni rotalar, tercih edecekleri ulaşım araçları, konaklama tercihi eğilimleri de işletmeler için merak konusu. Turizmde toparlanma beklentileri ülkeler ve işletmeler için de yeni stratejiler oluşturmak adına bir fırsat yaratıyor. Global ve bölgesel gelişmeleri göz önünde bulundurarak pandemi sonrası fırsatlar için kriz yönetimi ve normalleşme planları yapmak bölgesel ve yerel rakiplerine göre avantaj sağlayacaktır. Mart ortalarında etkilerinin tüm dünyada görülmesi ile bahar aylarını evlerinde geçiren kişiler için yeni normalleşme sonrası yaz ayları ümit vadediyor.