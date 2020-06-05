Motosiklet tutkunları için güvenlik tavsiyeleri

Kurallara uyduğunuz, koruyucu önlemlerinizi aldığınız taktirde motosiklet kullanmak o kadar büyük bir keyiftir ki, bir zamanlar asla motosiklet kullanmam diyen pek çok insan bugün bir motosiklet tutkunu olarak yaşamını devam ettiriyor. Ancak motosikletin gerçek keyfi, güvenlik kurallarına uyarak çıkar. İşte, bilinçli, dikkatli, sağlıklı bir motor deneyimi için bilmeniz gereken güvenlik tavsiyeleri.

Otomobil sürmüyorsunuz, sizi koruyan bir kaporta yok

Otomobil kullanırken, koruyucu bir kaportanın içinde güvenle hareket edersiniz. Motosiklet kullanırken ise kaporta sizsiniz. Sizi kazalardan, ufacık çarpmalardan, yağmurdan çamurdan koruyacak bir kaporta yok. Bu nedenle, kurallara uymak ve korunma ekipmanlarını doğru kullanmak, hayatınızı kurtaracak en önemli detaydır. Motosiklet kullanırken, gaza gereğinden fazla bastığınız her an bu altın kuralı hatırlayın: Kaporta sizsiniz ve siz o yüksek hıza dayanmak için yaratılmadınız. Yavaşlayın.

Motorcu montu bir aksesuar değildir

Kaporta sizken, sizi koruyacak en önemli savuma mekanizması montunuz ve pantolonunuz olacaktır. Motorcu montu veya diğer motorcu kıyafetleri, motor aksesuarları adı altında satılsa da bunlar aslında güzel görünmek amacıyla giyilen aksesuarlar değiller. Normal bir kıyafet, asfaltta birkaç saniyelik sürtünmede paramparça olur ve ardından etiniz asfalta sürtünmeye başlar. Oysa motorcu montları özel kumaş yapısı ve koruyucu plakaları ile düşme anında motorcunun vücudunu sürtünmeye ve hatta kırılmalara karşı korumak için üretilmiştir. Dolayısıyla, mont seçerken, görsel olarak sizi tatmin etmesinden öte, koruma şartlarının uygun olduğundan emin olmalısınız. Aynı şekilde pantolonunuzun da motor için özel olarak üretilen, sürtünmeye dayanıklı ve bacak kemiklerinizi koruyacak panellerle güçlendirilmiş olması önemlidir.

Kask hem başınızı korur hem sürüş konforu sağlar

Motosiklet sürerken kask takmak bir yasal zorunluluk. Ancak yasalar sizi zorladığı için değil, bilinçli ve istekli olarak kask takmalısınız. Kask o kadar önemli bir aksesuar ki hem görüşünüzü rüzgardan, yağmurdan, dış etkenlerden korur, hem de kazalarda kaçınılmaz olan baş çarpmalarını hasar almadan atlatmanızı sağlar. Motosikletle çok yavaş hızda giderken bile dengenizi kaybedebilirsiniz, aniden düşebilişiniz. Hiç yara bile almadan atlatabileceğiniz bir kaza, kontrolsüzce düşerken başınızı asfalta, betona, sağa sola çarptığınız için ölümcül bir kazaya dönüşebilir. Hatta kask o kadar önemlidir ki, kaskınız takılıyken bile düşerken çenenizi yere vurmamak üzere kaskınızı nasıl kullanacağınızı da bilmelisiniz.

Motorcu botu ayağı korur

Motor sürerken giyeceğiniz ayakkabınız, botunuz, motor sürüşü için özel olarak hazırlanmış olmalı. Motorla yana doğru düşerken, çoğu zaman ayaklar motorun altında kalır ve ezilir. Bu da ayağınız için büyük risktir. Oysa doğru motorcu botu, koruyucu tabakaları sayesinde, ayağın darbelerden hasar almasınız, ağırlık altında ezilmesini, burkulmasını, kırılmasını önlemek üzere tasarlanmıştır.

Eldiven takmak külfet olmasın

Özellikle yazın, sıcak havalarda, pek çok motosiklet sürücüsü, eldiven takmamaya meyilli olur. Çünkü sıcak altında, güneş altında eldivenler eli çok terletir. Ancak ufacık bir kazada, dengenizi kaybetmeniz halinde, yere ilk değecek vücut noktanız, eliniz olur ve eldiveniniz yoksa, elleriniz asfaltta sürtünerek çok ağır hasar alır. Bu riske girmeyin, eldiven takmak hiçbir zaman külfet olmasın. Bu kurallara dikkat ettiğinizde, motosiklet kullanmak hem güvenli, hem de çok keyifli bir deneyime dönüşecektir.