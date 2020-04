Çin’den yayılmaya başlayan koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 20 Nisan itibarıyla 2 milyon 423 bin kişiye ulaştı. Bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 166 bin 041 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 635 binden fazla. İşte koronavirüs salgınında ülke ülke dünyada son durum:

Rakamlar sıkça değişebilir, güncel rakamlar için: Salgında son durum

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Her ne kadar Cambridge Üniversitesi araştırmacılarının salgının Wuhan’daki balık pazarında Aralık ayında değil; ülkenin daha güneyinde ve Eylül ayında başladığı yönünde araştırmaları olsa da salgının Çin’den yayıldığı bugün kabul edilen bir gerçek.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD’DE YAŞANDI

Bugün itibarıyla dünya genelinde en çok ölüm ve vaka sayısı ABD’de yaşanıyor. ABD’de toplam vaka sayısı 764 bin kişiyi aştı. Ülkede koronavirüs nedeniyle 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Salgının en fazla görüldüğü eyalet New York… New York’ta virüs tespit edilen kişi sayısı 247 bini aştı ve bu sayı, ABD dışındaki ülkelerde görülen vaka sayısından yüksek. New York’ta 18 binden fazla kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD’nin ardından vaka sayısında İspanya ve İtalya geliyor.

Koronavirüs kaynaklı ölümlerde ABD yine ilk sırada. ABD’nin ardından 23 bin 660 kişinin hayatını kaybettiği İtalya, 20 bin 852 kişinin hayatını kaybettiği İspanya geliyor. Fransa’da koronavirüs nedeniyle 19 bin 718 kişi hayatını kaybetti.

Virüs sonrası en fazla iyileşen hasta Almanya’da. Almanya’da 91 bin 500, İspanya’da 80 bin 587, Çin’de ise 77 bin 84 kişi iyileşti. ABD’de bu sayı 71 bin 012

Türkiye Kovid-19 kaynaklı can kayıplarında 12, toplam vaka sayısında 7. Sırada yer alıyor.

SALGINDA ÜLKELERE GÖRE CAN KAYBI (20 NİSAN)

Worldometers’ta yer alan tabloya göre koronavirüs salgınında ülkelere göre can kaybı sayıları şöyle:

Toplam Vaka Can Kaybı İyileşen ABD 764,265 40,565 71,012 İTALYA 178,972 23,660 47,055 İSPANYA 200,210 20,852 80,587 FRANSA 152,894 19,718 36,578 B. KRALLIK 120,067 16,060 N/A BELÇİKA 39,983 5,828 8,895 İRAN 83,505 5,209 59,273 ALMANYA 145,743 4,642 91,500 ÇİN 82,747 4,632 77,084 HOLLANDA 33,405 3,751 250 BREZİLYA 39,144 2,484 22,130 TÜRKİYE 86,306 2,017 11,976

ÜLKE ÜLKE VAKA SAYILARINDA SON DURUM (20 NİSAN)