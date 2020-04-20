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Koronavirüs salgınında dünyada son durum

Yazar Eren Demir
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İçindekiler
      1. KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM
      2. EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD’DE YAŞANDI
      3. SALGINDA ÜLKELERE GÖRE CAN KAYBI (20 NİSAN)
      4. ÜLKE ÜLKE VAKA SAYILARINDA SON DURUM (20 NİSAN)

Çin’den yayılmaya başlayan koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 20 Nisan itibarıyla 2 milyon 423 bin kişiye ulaştı. Bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 166 bin 041 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 635 binden fazla. İşte koronavirüs salgınında ülke ülke dünyada son durum:

Rakamlar sıkça değişebilir, güncel rakamlar için: Salgında son durum

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Her ne kadar Cambridge Üniversitesi araştırmacılarının salgının Wuhan’daki balık pazarında Aralık ayında değil; ülkenin daha güneyinde ve Eylül ayında başladığı yönünde araştırmaları olsa da salgının Çin’den yayıldığı bugün kabul edilen bir gerçek.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD’DE YAŞANDI

Bugün itibarıyla dünya genelinde en çok ölüm ve vaka sayısı ABD’de yaşanıyor. ABD’de toplam vaka sayısı 764 bin kişiyi aştı. Ülkede koronavirüs nedeniyle 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Salgının en fazla görüldüğü eyalet New York… New York’ta virüs tespit edilen kişi sayısı 247 bini aştı ve bu sayı, ABD dışındaki ülkelerde görülen vaka sayısından yüksek. New York’ta 18 binden fazla kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar yaşıyor?

ABD’nin ardından vaka sayısında İspanya ve İtalya geliyor.

Koronavirüs kaynaklı ölümlerde ABD yine ilk sırada. ABD’nin ardından 23 bin 660 kişinin hayatını kaybettiği İtalya, 20 bin 852 kişinin hayatını kaybettiği İspanya geliyor. Fransa’da koronavirüs nedeniyle 19 bin 718 kişi hayatını kaybetti.

Virüs sonrası en fazla iyileşen hasta Almanya’da. Almanya’da 91 bin 500, İspanya’da 80 bin 587, Çin’de ise 77 bin 84 kişi iyileşti. ABD’de bu sayı 71 bin 012

Türkiye Kovid-19 kaynaklı can kayıplarında 12, toplam vaka sayısında 7. Sırada yer alıyor.

SALGINDA ÜLKELERE GÖRE CAN KAYBI (20 NİSAN)

Worldometers’ta yer alan tabloya göre koronavirüs salgınında ülkelere göre can kaybı sayıları şöyle:

 Toplam VakaCan Kaybıİyileşen
ABD764,26540,56571,012
İTALYA178,97223,66047,055
İSPANYA200,21020,85280,587
FRANSA152,89419,71836,578
B. KRALLIK120,06716,060N/A
BELÇİKA39,9835,8288,895
İRAN83,5055,20959,273
ALMANYA145,7434,64291,500
ÇİN82,7474,63277,084
HOLLANDA33,4053,751250
BREZİLYA39,1442,48422,130
TÜRKİYE86,3062,01711,976

Koronavirüs’te son durum ne? Virüsün yayılımını gösteren 4 canlı harita

ÜLKE ÜLKE VAKA SAYILARINDA SON DURUM (20 NİSAN)

 Toplam VakaCan Kaybıİyileşen
ABD764,26540,56571,012
İSPANYA200,21020,85280,587
İTALYA178,97223,66047,055
FRANSA152,89419,71836,578
ALMANYA145,7434,64291,500
B.KRALLIK120,06716,060N/A
TÜRKİYE86,3062,01711,976
İRAN83,5055,20959,273
ÇİN82.7474,63277.084

Salgına dikkat çekmenin alternatif yolu: Zombiler

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