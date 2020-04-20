Çin’den yayılmaya başlayan koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 20 Nisan itibarıyla 2 milyon 423 bin kişiye ulaştı. Bugüne kadar koronavirüs nedeniyle 166 bin 041 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 635 binden fazla. İşte koronavirüs salgınında ülke ülke dünyada son durum:
Rakamlar sıkça değişebilir, güncel rakamlar için: Salgında son durum
KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM
Her ne kadar Cambridge Üniversitesi araştırmacılarının salgının Wuhan’daki balık pazarında Aralık ayında değil; ülkenin daha güneyinde ve Eylül ayında başladığı yönünde araştırmaları olsa da salgının Çin’den yayıldığı bugün kabul edilen bir gerçek.
EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM ABD’DE YAŞANDI
Bugün itibarıyla dünya genelinde en çok ölüm ve vaka sayısı ABD’de yaşanıyor. ABD’de toplam vaka sayısı 764 bin kişiyi aştı. Ülkede koronavirüs nedeniyle 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Salgının en fazla görüldüğü eyalet New York… New York’ta virüs tespit edilen kişi sayısı 247 bini aştı ve bu sayı, ABD dışındaki ülkelerde görülen vaka sayısından yüksek. New York’ta 18 binden fazla kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar yaşıyor?
ABD’nin ardından vaka sayısında İspanya ve İtalya geliyor.
Koronavirüs kaynaklı ölümlerde ABD yine ilk sırada. ABD’nin ardından 23 bin 660 kişinin hayatını kaybettiği İtalya, 20 bin 852 kişinin hayatını kaybettiği İspanya geliyor. Fransa’da koronavirüs nedeniyle 19 bin 718 kişi hayatını kaybetti.
Virüs sonrası en fazla iyileşen hasta Almanya’da. Almanya’da 91 bin 500, İspanya’da 80 bin 587, Çin’de ise 77 bin 84 kişi iyileşti. ABD’de bu sayı 71 bin 012
Türkiye Kovid-19 kaynaklı can kayıplarında 12, toplam vaka sayısında 7. Sırada yer alıyor.
SALGINDA ÜLKELERE GÖRE CAN KAYBI (20 NİSAN)
Worldometers’ta yer alan tabloya göre koronavirüs salgınında ülkelere göre can kaybı sayıları şöyle:
|Toplam Vaka
|Can Kaybı
|İyileşen
|ABD
|764,265
|40,565
|71,012
|İTALYA
|178,972
|23,660
|47,055
|İSPANYA
|200,210
|20,852
|80,587
|FRANSA
|152,894
|19,718
|36,578
|B. KRALLIK
|120,067
|16,060
|N/A
|BELÇİKA
|39,983
|5,828
|8,895
|İRAN
|83,505
|5,209
|59,273
|ALMANYA
|145,743
|4,642
|91,500
|ÇİN
|82,747
|4,632
|77,084
|HOLLANDA
|33,405
|3,751
|250
|BREZİLYA
|39,144
|2,484
|22,130
|TÜRKİYE
|86,306
|2,017
|11,976
Koronavirüs’te son durum ne? Virüsün yayılımını gösteren 4 canlı harita
ÜLKE ÜLKE VAKA SAYILARINDA SON DURUM (20 NİSAN)
|Toplam Vaka
|Can Kaybı
|İyileşen
|ABD
|764,265
|40,565
|71,012
|İSPANYA
|200,210
|20,852
|80,587
|İTALYA
|178,972
|23,660
|47,055
|FRANSA
|152,894
|19,718
|36,578
|ALMANYA
|145,743
|4,642
|91,500
|B.KRALLIK
|120,067
|16,060
|N/A
|TÜRKİYE
|86,306
|2,017
|11,976
|İRAN
|83,505
|5,209
|59,273
|ÇİN
|82.747
|4,632
|77.084