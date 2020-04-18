- Arıkuşu (Merops apiaster) – European Bee-eater
- Ebabil (Apus apus) – Common Swift
- Ak Karınlı Ebabil (Tachymarptis melba) – Alpine Swift
- Büyük Baştankara (Parus major) – Great Tit
- Ak Mukallit (Hippolais pallida) – Olivaceous Warbler
- Mavi Baştankara (Cyanistes caeruleus) – Blue Tit
- Serçe (Passer domesticus) – House Sparrow
- Gümüş Martı (Larus michahellis) – Yellow-legged Gull
- Ev Kırlangıcı (Delichon urbicum) – House Martin
- Saksağan (Pica pica) – Magpie
Kendimizi eve kapattığımız bu günlerde, vatandaş bilimiyle tanışmak yaşadığımız dünya için en önemli kazançlardan biri olabilir. Bilime katkı sağlamaya kuş sesleriyle başlayalım mı?
Yazı: Prof. Dr. Utku Perktaş Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü / Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Ornitoloji Bölümü
Vatandaş bilimini kısaca, organize araştırma çabalarına halkın katılımı olarak tanımlayabiliriz. Korona günlerinde, dünyadaki farklı yaş gruplarından yüzbinlerce kişi “vatandaş bilimci” sıfatını kolaylıkla kazanabilir.
Evlerinizin balkonlarından ya da pencerelerinizden kuşları gözleyip ya da dinleyip, elde ettiğiniz kayıtları internet ortamında tüm dünyayla paylaşarak gezegenimizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı verebilirsiniz.
Peki, şehirlerimizdeki kuş seslerini nasıl ayırt edebiliriz? İşte, size yol gösterebilecek faydalı bir rehber:
Arıkuşu (Merops apiaster) – European Bee-eater
İstanbul’da göç sırasında gözlemlenebilecek bir kuş türüdür. Özellikle Rumelifeneri, Çamlıca, Büyükçekmece ve Boğaziçi’nde görülürler. İstanbul semalarından sonbahar aylarında sürüler halinde göç ederler.
Ebabil (Apus apus) – Common Swift
İstanbul’da yaygın üreyen kuşlardan biri ebabildir. İstanbul’da özellikle taş binalarda ve tarihi bölgelerde yoğun olarak bulunur. Eylül başında şehri terk ederler.
Ak Karınlı Ebabil (Tachymarptis melba) – Alpine Swift
İstanbul’da şehrin hemen her yerinde çok bol sayıda ürerler. Mart sonu, nisan başı gibi şehirde görünmeye başlarlar.
Büyük Baştankara (Parus major) – Great Tit
Türkiye’de hemen her şehirde yaz-kış bulunmaktadır. Örneğin İstanbul’da en sık görülebilen kuşlardan biridir.
Ak Mukallit (Hippolais pallida) – Olivaceous Warbler
İstanbul’da yaz aylarında ağaçlık alanlarda rastlanabilen en belirgin mukallit türüdür. Ankara’da mayıs ayıyla birlikte görülmeye başlarlar. Göç döneminde şehrin bahçe ve parklarında görülebilir.
Mavi Baştankara (Cyanistes caeruleus) – Blue Tit
Yıl şehir içindeki parklar ve bahçelerde görülebilen, Türkiye’de üreyen bir türdür.
Serçe (Passer domesticus) – House Sparrow
Türkiye’de her şehirde gözlemlenebilecek yaygın bir türdür. İnsanın olduğu her yerde görülürler.
Gümüş Martı (Larus michahellis) – Yellow-legged Gull
İstanbul’un yerli kuş türüdür. Çok bol sayılarda görülürler. Kış mevsiminde sayıları daha da artar.
Ev Kırlangıcı (Delichon urbicum) – House Martin
Üreme dönemi olan yaz aylarında şehir içi dahil olmak üzere yaygın olarak bol sayıda görülürler. İstanbul’da en yüksek sayıya Nisan ayında ulaşırlar.
Saksağan (Pica pica) – Magpie
Tüm Türkiye’de şehirlerdeki en yaygın kuşlardandır. Şehre iyi uyum sağlayabilen türün popülasyonu artmaktadır.
Elde ettiğimiz kayıtları ne yapmalı?
eBird, vatandaş bilimine katkı veren herkese açık online veri tabanlarından biri. Bir kuş gözlediyseniz, elde ettiğiniz kayıtları bu veri tabanına akıllı telefonlarınız aracılığıyla yükleyebilirsiniz.