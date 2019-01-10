Hindistan Çingeneleri
Hasan Cem Araptarlı’nın fotoğraf albümü Indian Gypsies, Hindistan çingenelerinin gündelik hayatını, kültürlerini, ev ve çalışma mekânlarını, yaşadıkları coğrafyayı konu alıyor. Metinleri Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanan kitap, Hindistan’daki kast sisteminin en altındaki “dokunulmazlar” arasında yer alan çingenelere konuk oluyor. Çingeneler, kendilerine dayatılan zorlu yaşam ve çalışma koşullarını kabul etmeyip geleneklerini, özgün kültür dokularını ayakta tutmayı başarıyor. Araptarlı, bu kapsamlı proje için iki yıl boyunca Hindistan’ı birçok kez ziyaret etti ve çingeneler arasında yaşadı. Fotoğrafçı, bu ve daha önceki projelerinin “modern insana çizilen hudutların dışında da bir hayatın mümkün olduğunu, genetiğiyle oynanmamış insanın basit bir hayatın içinde de mutlu olabileceğini gösterdiğini” söylüyor. Kitap, Remzi Kitapevi başta olmak üzere tüm kitapçılarda ve internette kitap satış sitelerinde bulunabilir.
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