BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU: DEMİR İPEK YOLU
Hazar Denizi’nin alımlı liman kenti Bakü, kültür sanat diyarı Tiflis ve Anadolu’nun Kafkasya’ya açılan kapısı Kars… Atlas, Ocak 2019 sayısında yakında hizmete girecek Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun güzergâhını baştan sona kat ediyor. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’yi dolaşan Atlas ekibi “Demir İpek Yolu”nun geçtiği yerleşimleri ve rotanın özelliklerini ayrıntılı bir dosyayla anlatıyor. PASHA Bank’ın katkılarıyla, “NeighboRoute-Bir Yol, Üç Komşu” projesi çerçevesinde hazırlanan dosya, 838 kilometrelik demiryolu projesinin bölgedeki ekonomik ve sosyal etkilerini, insanlar ve kültürlerin nasıl bir araya getirdiğini anlatıyor.
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