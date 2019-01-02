HİNDİSTAN ÇİNGENELERİ: BİTMEYEN YÜRÜYÜŞ
Atlas’ın 2019’daki ilk sayısının kapak konusu Hindistan Çingeneleri. Merhametsiz kast sisteminin dayattığı kadere boyun eğmeyen Hindistan Çingeneleri tarihsel yaşam biçimlerine, kimliklerine bağlı bir hayat sürmeyi başarıyor, özgürlük tutkusunu kaybetmiyor. Bu renkli toplumun Hindistan’daki yaşamı, gelenekleri, köyleri, yıl içinde tekrarladıkları göçler ve diğer özellikleri Atlas’ın ocak sayısında.
Fotoğrafçı Hasan Cem Araptarlı, bu özel proje için iki yıl içerisinde defalarca Hindistan’a gitti ve çingenelerle birlikte yaşadı. “Özgürlüklerini teslim etmemek için gösterdikleri direnç, özlemini duyduğum şeyleri hatırlattı bana” diyen Araptarlı sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu proje kapsamında binlerce kilometre yol aldım; Gujarat, Rajasthan ve Madhya Pradesh eyaletlerinde 100’ün üzerinde şehir, kasaba ve köyde çalışmalar yaptım. Ev içlerine, çalışma alanlarına, okullarına girdim; kutlamalarına, üzüntülerine, aile bağlarının gücüne, hayvanlarıyla olan sıra dışı yakınlıktaki ilişkilerine şahit oldum. Sistemin bu insanları nasıl yok saydığını da, fakirliğin dibini de buralarda gördüm. Ama hayatın tüm olumsuzluklarına, sistemin tüm adaletsizliğine karşı geliştirilmiş en estetik direnişi de bu insanlar gösterdi bana!”
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