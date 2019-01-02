ATLAS’IN 2019 OCAK SAYISI
Atlas dergisinin 2019’un ilk sayısındaki kapak konusu Hindistan Çingeneleri. Merhametsiz kast sisteminin dayattığı kadere boyun eğmeyen Hindistan Çingeneleri tarihsel yaşam biçimlerine, kimliklerine bağlı bir hayat sürmeyi başarıyor, özgürlük tutkusunu kaybetmiyor. Bu renkli toplumun Hindistan’daki yaşamı, gelenekleri, köyleri, yıl içinde tekrarladıkları göçler ve diğer özellikleri Atlas’ın ocak sayısında.
Atlas ayrıca yakın gelecekte hizmete girecek Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun güzergâhını baştan sona kat ediyor. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’yi dolaşan Atlas ekibi “Demir İpek Yolu”nun geçtiği yerleşimleri ve rotanın özelliklerini ayrıntılı bir dosyayla anlatıyor. Porsuk Çayı kıyılarında bir sanat şehri olan ve dünyanın en yaşanılabilir kentleri listesine adını yazdıran Eskişehir, Atlas’ın ocak sayısının bir diğer başlığı. Dergi ayrıca Çanakkale’nin Biga ilçesine uzanıyor, yörenin doğa ve kültür panoramasını inceliyor. Yeni açılan ve görkemli bir arkeolojik mirası dünyayla buluşturan Troya Müzesi’nin hikayesi, Finlandiya’nın kış başkenti Rovaniemi’den manzaralar da ocakta Atlas’ta.
Atlas ayrıca ocak sayısında okurlarına Bursa kitapçığı veriyor. Bu özel ek, fotoğraflarla birlikte ilin en güzel doğa ve kültür varlıklarını tanıtıyor.
SOSYAL MEDYADA ATLAS