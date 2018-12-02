ATLAS, SU ÜLKESİ HOLLANDA’DA
Dergide Bu Ay

ATLAS, SU ÜLKESİ HOLLANDA’DA

“Su ülkesi Hollanda”, Atlas’ın Aralık sayısının kapak konusu. Atlas, ayrıntılı bir dosyayla bu sıra dışı coğrafyayı ve kültürü nasıl şekillendirdiğini inceliyor. Türkiye’de de tanınan Hollandalı gezgin ve televizyon programcısı Wilco Van Herpen ile ülkeyi adım adım gezen Atlas, hayatı her alanda etkileyip şekillendiren suyun macerasını inceliyor.
Avrupa’nın büyük akarsularının oluşturduğu geniş bir deltada, kuzeyden gelen fırtınalara açık bir coğrafyada yaşayan Hollandalılar, örnek bir su yönetimiyle sorunların üstesinden gelmeyi başarıyor. Ayrıca denizden büyük ölçüde toprak kazanıyor. “Alçak topraklar” manasına gelen ve kendi dilinde “Nederland” olarak adlandırılan ülkenin yüzde 26’sı, yani dörtte biri deniz seviyesinin altında. En alçak noktası eksi yedi metrede. Ve yine topraklarının sadece yüzde 50’si deniz seviyesinden bir metre veya daha fazla yükseklikte. Yani Hollanda’nın yarısı denizle burun buruna… 17 milyonluk nüfusunun yüzde 21’i deniz seviyesinin altındaki bölgelerde yaşıyor. Ülkenin en yüksek noktası Vaalsberg ise sadece 322 metre!
Wilco, Hollandalıların suyla benzersiz bir bağı olduğunu söylüyor, “su bizim için hem en iyi dost, hem de en acımasız düşman” diye devam ediyor. Su, ticaret ve turizm faaliyetleri için büyük faydalar sağlarken çeşitli spor etkinliklerine de imkân sunuyor. Yaklaşık 34 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyada çok küçük yer kaplasa da Hollanda, Dünya Ticaret Örgütü’nün verilerine göre dünyanın en çok ihracat yapan ülkeleri listesinde beşinci sırada ve uluslararası ticarette önemli bir yere sahip. Son teknoloji ile donatılmış Amsterdam Schiphol Havaalanı ve Rotterdam Limanı ile Hollanda, Avrupa’nın içlerine açılan bir kapı durumunda.
Suyun Hollandalılar için olumsuz tarafına bakacak olursak, deniz kenarında ve bir deltada yaşamanın getirdiği tehditleri görüyoruz. Tarih boyunca ciddi su taşkınları yaşamış hassas bir bölge burası. Hollandalılar sudan gelecek felaketlere karşı uyanık olmak ve kendilerini sellere karşı korumak zorunda olduklarını biliyorlar. Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag da bir konuşmasında “Dünyaya açılan kapımız ve aynı zamanda sürekli bir tehdit olan Kuzey Denizi sayesinde her konuya kapsamlı şekilde yaklaşan açık fikirli ve yaratıcı insanlara dönüştük” demişti. Küresel İnovasyon Endeksi’nde Hollanda’nın ikinci sırada yer alması, bunu kanıtlar nitelikte.

Paylaş:

ATLAS, SU ÜLKESİ HOLLANDA’DA
Dergide Bu Ay

ATLAS, SU ÜLKESİ HOLLANDA’DA

“Su ülkesi Hollanda”, Atlas’ın Aralık sayısının kapak konusu. Atlas, ayrıntılı bir dosyayla bu sıra dışı coğrafyayı ve kültürü nasıl şekillendirdiğini …

Devamı

MİDİLLİ KRUVAZÖRÜ’NE DALIŞ
Dergide Bu Ay

MİDİLLİ KRUVAZÖRÜ’NE DALIŞ

Atlas, Aralık 2018 sayısında Ege sularına gömülüşünün 100. yılında Midilli Kruvazörü’ne dalıyor ve geminin tarihte oynadığı rolü inceliyor. Osmanlı’nın uluslararası …

Devamı

ATLAS’IN ARALIK SAYISI 2019 MASA TAKVİMİ HEDİYE
Dergide Bu Ay

ATLAS’IN ARALIK SAYISI 2019 MASA TAKVİMİ HEDİYE

Atlas, Aralık sayısında bütün okurlarına 2019 masa takvimi hediye ediyor. Masa takvimi, özel fotoğrafları ve içeriğiyle yıl boyunca size eşlik …

Devamı

Bilim insanlarından uyarı
Gündem

Bilim insanlarından uyarı

Küresel iklim değişikliği konusunda en önemli otorite olan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nde görevli 550 bilim insanı, geçtiğimiz haftalarda önemli bir …

Devamı

Eskimeyen şehir Konya
Dergide Bu Ay

Eskimeyen şehir Konya

Atlas’ın kasım sayısının ayrıntılı dosyalarından biri de Konya’yı konu alıyor. Dosyada geçmişten günümüze, tarihi ve modern yönleriyle Konya il merkezi …

Devamı

Kasımda Atlas’ta: Çay denizi
Dergide Bu Ay

Kasımda Atlas’ta: Çay denizi

“Her dem çay” Atlas’ın kasım sayısının özel dosya konusu. Dergi, bu ay “Çay Denizi”ne açılıyor ve en sevdiğimiz içeceğin hikâyesini …

Devamı