ATLAS, SU ÜLKESİ HOLLANDA’DA
“Su ülkesi Hollanda”, Atlas’ın Aralık sayısının kapak konusu. Atlas, ayrıntılı bir dosyayla bu sıra dışı coğrafyayı ve kültürü nasıl şekillendirdiğini inceliyor. Türkiye’de de tanınan Hollandalı gezgin ve televizyon programcısı Wilco Van Herpen ile ülkeyi adım adım gezen Atlas, hayatı her alanda etkileyip şekillendiren suyun macerasını inceliyor.
Avrupa’nın büyük akarsularının oluşturduğu geniş bir deltada, kuzeyden gelen fırtınalara açık bir coğrafyada yaşayan Hollandalılar, örnek bir su yönetimiyle sorunların üstesinden gelmeyi başarıyor. Ayrıca denizden büyük ölçüde toprak kazanıyor. “Alçak topraklar” manasına gelen ve kendi dilinde “Nederland” olarak adlandırılan ülkenin yüzde 26’sı, yani dörtte biri deniz seviyesinin altında. En alçak noktası eksi yedi metrede. Ve yine topraklarının sadece yüzde 50’si deniz seviyesinden bir metre veya daha fazla yükseklikte. Yani Hollanda’nın yarısı denizle burun buruna… 17 milyonluk nüfusunun yüzde 21’i deniz seviyesinin altındaki bölgelerde yaşıyor. Ülkenin en yüksek noktası Vaalsberg ise sadece 322 metre!
Wilco, Hollandalıların suyla benzersiz bir bağı olduğunu söylüyor, “su bizim için hem en iyi dost, hem de en acımasız düşman” diye devam ediyor. Su, ticaret ve turizm faaliyetleri için büyük faydalar sağlarken çeşitli spor etkinliklerine de imkân sunuyor. Yaklaşık 34 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyada çok küçük yer kaplasa da Hollanda, Dünya Ticaret Örgütü’nün verilerine göre dünyanın en çok ihracat yapan ülkeleri listesinde beşinci sırada ve uluslararası ticarette önemli bir yere sahip. Son teknoloji ile donatılmış Amsterdam Schiphol Havaalanı ve Rotterdam Limanı ile Hollanda, Avrupa’nın içlerine açılan bir kapı durumunda.
Suyun Hollandalılar için olumsuz tarafına bakacak olursak, deniz kenarında ve bir deltada yaşamanın getirdiği tehditleri görüyoruz. Tarih boyunca ciddi su taşkınları yaşamış hassas bir bölge burası. Hollandalılar sudan gelecek felaketlere karşı uyanık olmak ve kendilerini sellere karşı korumak zorunda olduklarını biliyorlar. Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag da bir konuşmasında “Dünyaya açılan kapımız ve aynı zamanda sürekli bir tehdit olan Kuzey Denizi sayesinde her konuya kapsamlı şekilde yaklaşan açık fikirli ve yaratıcı insanlara dönüştük” demişti. Küresel İnovasyon Endeksi’nde Hollanda’nın ikinci sırada yer alması, bunu kanıtlar nitelikte.
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