MİDİLLİ KRUVAZÖRÜ’NE DALIŞ
Dergide Bu Ay

MİDİLLİ KRUVAZÖRÜ’NE DALIŞ

Atlas, Aralık 2018 sayısında Ege sularına gömülüşünün 100. yılında Midilli Kruvazörü’ne dalıyor ve geminin tarihte oynadığı rolü inceliyor. Osmanlı’nın uluslararası pozisyonunun değişip Almanya’nın “dost kuvvet” olarak devreye girmesiyle Göben Zırhlısı’na “Yavuz”, Breslau Kruvazörü’ne ise “Midilli” adı verilmiş ve iki gemi Rus limanlarını, İngilizlerin işgalindeki adaları bombardımana tutmuştu. Bu olay, Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na girişinin fitilini ateşlemişti. Yavuz Zırhlısı, uzun yıllar görevde kaldı ve 1971’de hurdaya çıkararak Makine Kimya Endüstrisi’ne verildi. Midilli Kruvazörü ise 20 Ocak 1918 tarihinde bir harekâttan dönerken mayına çarparak Gökçeada’nın doğusunda battı. Midilli batığının yeri yıllar sonra belirlenebildi.
Türkiye ve Almanya’dan dalgıçların yer aldığı ekipler geçtiğimiz aylarda, sulara gömülüşünün 100. yılında Midilli’ye bir anı dalışı düzenledi. Bu özel etkinliğin hikâyesi Ali Ethem Keskin’in yazı ve fotoğraflarıyla Atlas sayfalarına taşınıyor. Selçuk Kolay, 1993’te Midilli batığının yerinin heyecan verici keşfini anlatıyor. Atlas’ın ayrıntılı dosyasında ayrıca Birinci Dünya Savaşı yılları ve kruvazörün tarihimiz açısından taşıdığı önem inceleniyor.

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