ATLAS’IN ARALIK SAYISI 2019 MASA TAKVİMİ HEDİYE
Dergide Bu Ay

ATLAS’IN ARALIK SAYISI 2019 MASA TAKVİMİ HEDİYE

Atlas, Aralık sayısında bütün okurlarına 2019 masa takvimi hediye ediyor. Masa takvimi, özel fotoğrafları ve içeriğiyle yıl boyunca size eşlik edecek özel bir çalışma. Atlas, okurlarının yeni yılını şimdiden kutluyor…
Dergi aralık sayısında “su ülkesi Hollanda”ya gidiyor. Avrupa’nın büyük akarsularının oluşturduğu geniş bir deltada, kuzeyden gelen fırtınalara açık bir coğrafyada yaşayan Hollandalılar, örnek bir su yönetimiyle sorunların üstesinden gelmeyi başarıyor. Ayrıca denizden büyük ölçüde toprak kazanıyor. Ülkenin dörtte biri deniz seviyesinin altında ve nüfusun yüzde 21’i buralarda yaşıyor. Atlas, ayrıntılı bir dosyayla bu sıra dışı coğrafyayı ve kültürü nasıl şekillendirdiğini inceliyor.
Derginin bir diğer özel dosyası, 100 yıl önce sulara gömülen Midilli Kruvazörü’ne yapılan anı dalışını anlatıyor. Yavuz Zırhlısı’yla birlikte Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesinde rol oynayan Midilli, bir mayına çarpıp Gökçeada açıklarında batmıştı. Atlas, anı dalışının yanı sıra savaş yıllarına, ayrıca Midilli batığının yerinin 1990’larda nasıl keşfedildiğine yer veriyor.
Tarihi çarşısında hala keçecilerin, bakırcıların, semercilerin çalıştığı, Germanicia’nın mozaikleriyle Dulkadiroğulları mirasının süslediği, Kurtuluş Savaşı kahramanı bir şehir Kahramanmaraş. Dondurması, tarhanası, biberi, el işleri, tekstiliyle ünü yurtdışına kadar gitmiş canlı bir merkez. Kahramanmaraş il merkezi, aralık sayısında Atlas’ta.
Dünyanın en pahalı baharatı safran, Safranbolu’ya da adını veren özel bir bitki. Atlas, hasadından kullanım alanlarına safranın öyküsünü anlatıyor. Doğudan batıya Türkiye’nin birçok bölgesinde görülen, kültüre iz bırakan “ışık ağacı titrek kavak” derginin aralık sayısının bir diğer başlığı.

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ATLAS, SU ÜLKESİ HOLLANDA’DA
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