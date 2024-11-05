İBRAHİM ZAMAN: IŞIK USTASI

Adapazarı’ndan İstanbul’a uzanan meslek yaşamında kendi ifadesiyle “ışığın peşinden gece gündüz demeden koştu” İbrahim Zaman. Tüm yaşamı fotoğraf çekerek ve bu konuda araştırma yaparak geçen 1937 doğumlu usta fotoğrafçı, “Fotoğraf sadece sanat değil, aynı zamanda belgedir ve her zaman tarafsızdır” diyor.

SÖYLEŞİ: MUSTAFA TÜRKER ERŞEN

Yukarıdaki fotoğraf: BİR KIR ANISI – Zaman’ın arşivinden, geçmişin Türkiye’sine ışık tutan bir an. Balıkesir’in Karakol köyünde çoban, sürüsü ve yel değirmenleri.

‘‘Kötü ışık yoktur, o iş için yanlış ışık vardır. Dik gelen güneş ışığı altında dünya güzelinin de fotoğrafını çeksen aldığın intiba kurukafadır aşağı yukarı. Işık, kaşları atlar, gözler gölgede kalır, aynı şekilde dudağın da gölgesi düşer. Buralar en dikkat çekici bölgeler olur. Ne göz rengini ne burnunun şeklini verebilirsin. Ama aynı ışık Mısır hiyerogliflerinin en ideal ışığıdır. Çünkü onlar taşa oyulmuştur, ışık onları atlar, içi karanlık olur ve en okunaklı halini elde edersin. Fonun koyu renk olması da genelde tercih edilir, çünkü öndekileri daha belirgin yapar. Işığı hangi işte nasıl kullanacağın meselesi bu. Doğru ışık kullanılmış fotoğraf 100’e doğru yol alır, yanlış ışıkla çekilmiş fotoğraf sıfıra doğru yol alır…”

İstanbul’daki evinde buluştuğumuz İbrahim Zaman, ışığa verdiği önemi anlatmaya bu sözlerle başlıyor. Evinin duvarlarını kendi çektiği Anadolu manzaraları süslüyor. Köşedeki camlı dolapta yıllar içinde kullandığı makineler, fotoğraf malzemeleri var. Sehpalarda ise fotoğrafçılıkla ilgili kitaplar. Her ayrıntı, bir ustanın mekânında olduğumuzu gösteriyor. “Fotoğraf dilinde ışığı en başa koyarım” diyen Zaman’ın bu önceliği ona fotoğraf dünyasında “ışığın efendisi” unvanını kazandırmış. Şu sözleri, uzun kariyerinin de bir özeti gibi: “Işığın peşinden gece gündüz demeden koştum durdum…”

Adapazarı’nda 1937 yılında doğan İbrahim Zaman, mesleğe stüdyo fotoğrafçısı olarak başladıktan sonra zamanla sanat fotoğraflarına yöneldi. Türkiye’nin dört bir köşesini ve onlarca ülkeyi gezdi, sayısız sergiye imza attı, özel projelerde yer aldı, ödüller kazandı. Uzun yolculuğunun başlangıcı ise çocukken yaşadığı bir şaşkınlık, bir sihir duygusuydu…

“Bizi o tarihte ufkumuz açılsın diye kültür ve sanat etkinlikleri yapılan halk evlerine götürürlerdi. Bir gün illüzyonist Zati Sungur’u seyrettik. Elinde bir şapka, eşarplar çıkarıyor, güvercin, tavşan çıkarıyor… Şaşkınlık içinde çıktım oradan… Biz Yahyalar mahallesinin ucunda oturuyorduk, son evden ilerisi tarlalıktı. Süpürgecilikle geçinilirdi, kimisi eker, kimisi biçer, kimisi diker… Orada doğanların da çoğu süpürgeciliğe katılır, sürdürürdü. Bizim durumumuz parlak değildi, yoksulluk içindeydik. Ben birinci ve ikinci sınıfta terzi çıraklığı yaptım. Abim terzi kalfasıydı, babam beni onun çalıştığı yere ‘büyüyünce beraber dükkân açarsınız’ diye verdi. Asla sevemedim, bıraktım. Sonra beni Adapazarı’nda Foto Lale’nin sahibi Mustafa Elele’ye çırak olarak verdiler.”

Bu stüdyoda fotoğrafçılıkla tanışan İbrahim Zaman, ustasını saygıyla, “sen beni geçeceksin, ben seninle gurur duyacağım” sözleriyle anıyor. “İlk gördüğüm kırmızı ışıklı bir karanlık oda. Ustam bir beyaz kâğıt alıyor, bastırıyor suya. Benim için o sadece suydu o zaman. Sonra kâğıtta yavaş yavaş hayaller çıkıyor. Sihirbazlık gibi bir şey… Aklıma hemen Zati Sungur geldi. Bir hafta sonra ‘ustam, bir tane de bana verir misin’ dedim. ‘Yalnız iyi bastıracaksın, yoksa bozuk çıkar’ dedi, ben de bastırdım, bastırdım. Yine de benden böyle bir şey çıkacağını beklemiyordum. Ama kâğıtta yavaş yavaş şekiller belirdi. Ayaklarım yerden kesildi. Ben de oldum Zati Sungur… O şaşkınlık, o sevda beni sizin karşınıza kadar getirdi.”

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