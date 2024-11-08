EN BÜYÜK İKİNCİ ELMAS

Botsvana, Rusya’dan sonra dünyanın ikinci en büyük doğal elmas üreticisi. Son yüzyılın en büyük elması da bu ülkedeki Karove madeninde kızılötesi ışınlar aracılığıyla bulundu.

Yumruk büyüklüğünde ve yaklaşık yarım kilo ağırlığındaki 2492 karatlık elmas, Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi tarafından dünyaya tanıtıldı (1 karat, yaklaşık 200 mg). Henüz bir isim verilmeyen, bir değer biçilmeyen ve nasıl satılacağına karar verilmeyen taş, Kanadalı madencilik şirketi Lucara Diamond’ın işlettiği Karove madeninde X-ray teknolojisiyle tespit edildi. Yerel dilde “değerli taş” anlamına gelen Karove’de son yıllarda 1000 karatın üzerinde başka elmaslar da bulunmuş; son olarak 2019’da çıkarılan 1758 karatlık Sewelo Elması, Fransız moda evi Louis Vuitton tarafından -bilinmeyen bir meblağ karşılığı- satın alınmıştı. 1111 karatlık Lesedi La Rona Elması ise 2017’de 53 milyon dolara Britanyalı bir mücevheratçıya satılmıştı. Elmaslar, Dünya’nın uzak tarihinden hazineler. Karbon atomlarının yerin altında yüksek basınç altında sıkışmasıyla oluşan elmasların büyük kısmının en az bir milyar yıl önce oluştuğu düşünülüyor. Bazı elmasların oluşumu ise 3 milyar yıl önceye kadar gidiyor.