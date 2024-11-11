YEMEK İÇİN ÖLDÜRME İZNİ

Şiddetli kuraklıkla mücadele eden Zimbabve ve Namibya, açlık sorununun baş gösterdiği yerel topluluklara temin edilmek üzere yüzlerce yaban hayvanının avlanmasına izin veriyor. Zimbabve’nin av izni 200 fili kapsarken, Namibya’nın izni 700’ü aşkın yaban hayvanını içeriyor. Zimbabve Milli Parklar ve Yaban Hayatı Yönetimi sözcüsü Tinashe Farawo, ülkenin toplam fil popülasyonunun (100 bin) milli parkların kaldırabileceği kapasitenin iki katı olduğunu belirterek, avın gerçekleşeceği yer olarak yiyecek ve su kaynaklarının kıtlığı yüzünden insan-yaban çatışmasının arttığı Hwange Ulusal Parkı’nı gösterdi. El Niño’nun kötüleştirdiği kuraklık sebebiyle parktaki 100’den fazla fil geçen yıl ölmüştü. Namibya da aralarında 83 fil, 30 hipopotam, 60 bufalo, 50 impala, 300 zebra ve 100 antilopun bulunduğu 723 yaban hayvanı için av izni çıkardı ve fil sayısını azaltılma niyetini beyan etti.

Yukarıdaki fotoğraf: JACOB EUKMAN/ISTOCK