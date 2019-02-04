ATLAS’IN ŞUBAT SAYISI BAYİLERDE
Atlas’ın şubat sayısının kapak konusu İstanbul’un Bulgarları. Osmanlı döneminde Balkanlar’ın çeşitli bölgelerinden İstanbul’a göç eden Bulgarlar, şehir hayatında önemli roller oynadı ve birçok iz bıraktı. İstanbul ayrıca ulusal ve dini kimliklerinin gelişmesinde en önemli merkezdi. İstanbul’un Bulgarları, geniş bir dosyayla bu ay Atlas’ta.
Derginin bir diğer özel başlığı Almanya’nın Potsdam kenti. Prusya döneminden Doğu Almanya’ya tarihin farklı katmanlarından izler barındıran Potsdam, 1945’te II. Dünya Savaşı’nın galip devletlerinin bir araya geldiği konferansa da ev sahipliği yapmıştı. Potsdam Konferansı ve kentin tarihine damga vurmuş diğer olayları inceleyen Atlas ayrı bir başlıkta da Potsdam’ın savaşta yıkılan mimari anıtlarının nasıl yeniden inşa edildiğini ve bu konudaki tartışmaları sayfalarına taşıyor.
İzlanda’nın etkileyici coğrafyası, Çankırı ve Kastamonu il sınırlarına yayılan Ilgaz Dağları’nın güzellikleri ve mevsimden mevsime geçirdiği değişimler, Diyarbakır’ın Hevsel Bahçeleri’ni süsleyen kelebekler, Denizli’nin Çakırlar Mağarası da şubat sayısında Atlas’ta.
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