POTSDAM-ALMANYA / ZAFERİ PAYLAŞMAK
Dergide Bu Ay

POTSDAM-ALMANYA / ZAFERİ PAYLAŞMAK

Atlas, şubat ayında Almanya’nın Potsdam kentine uzanıyor ve kenti hem dünü hem bugünüyle ayrıntılı olarak işliyor. Prusya döneminden Doğu Almanya’ya tarihin farklı katmanlarından izler barındıran Potsdam, 1945’te II. Dünya Savaşı’nın galip devletlerinin bir araya geldiği konferansa da ev sahipliği yapmıştı. ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği’ni temsilen Truman, Churchill ve Stalin bir araya gelmiş, Potsdam’daki Cecilienhof Sarayı’nda zaferi nasıl “paylaşacaklarını” konuşup adeta dünyanın kaderini çizmişlerdi. Soğuk Savaş’ın ilk adımları da burada atıldı. Atlas ayrı bir başlıkta Potsdam’ın savaşta yıkılan mimari anıtlarının nasıl yeniden inşa edildiğini ve bu konudaki tartışmaları da sayfalarına taşıyor.

Paylaş:

Yer Bilimleri Olimpiyatı
Panorama

Yer Bilimleri Olimpiyatı

Coğrafya Eğitimi Derneği (CED), Tayland’da düzenlenen 12. Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatı’nda (IESO) Türkiye’nin ilk kez temsil edilmesini sağladı. 39 ülkenin …

Devamı

YÜZYILLARIN AYNASINDA İSTANBUL’UN BULGARLARI
Dergide Bu Ay

YÜZYILLARIN AYNASINDA İSTANBUL’UN BULGARLARI

Bulgarlar, İstanbul’un renkli kültür dokusunda iz bırakmış, bu kadim şehre emek vermiş topluluklardan biri. Osmanlı döneminde Balkanlar’ın çeşitli bölgelerinden İstanbul’a …

Devamı

POTSDAM-ALMANYA / ZAFERİ PAYLAŞMAK
Dergide Bu Ay

POTSDAM-ALMANYA / ZAFERİ PAYLAŞMAK

Atlas, şubat ayında Almanya’nın Potsdam kentine uzanıyor ve kenti hem dünü hem bugünüyle ayrıntılı olarak işliyor. Prusya döneminden Doğu Almanya’ya …

Devamı

ATLAS’IN ŞUBAT SAYISI BAYİLERDE
Dergide Bu Ay

ATLAS’IN ŞUBAT SAYISI BAYİLERDE

Atlas’ın şubat sayısının kapak konusu İstanbul’un Bulgarları. Osmanlı döneminde Balkanlar’ın çeşitli bölgelerinden İstanbul’a göç eden Bulgarlar, şehir hayatında önemli roller …

Devamı

Hindistan Çingeneleri
Kültür

Hindistan Çingeneleri

Hasan Cem Araptarlı’nın fotoğraf albümü Indian Gypsies, Hindistan çingenelerinin gündelik hayatını, kültürlerini, ev ve çalışma mekânlarını, yaşadıkları coğrafyayı konu alıyor. …

Devamı

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU: DEMİR İPEK YOLU
Dergide Bu Ay

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU: DEMİR İPEK YOLU

Hazar Denizi’nin alımlı liman kenti Bakü, kültür sanat diyarı Tiflis ve Anadolu’nun Kafkasya’ya açılan kapısı Kars… Atlas, Ocak 2019 sayısında …

Devamı