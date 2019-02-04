POTSDAM-ALMANYA / ZAFERİ PAYLAŞMAK
Atlas, şubat ayında Almanya’nın Potsdam kentine uzanıyor ve kenti hem dünü hem bugünüyle ayrıntılı olarak işliyor. Prusya döneminden Doğu Almanya’ya tarihin farklı katmanlarından izler barındıran Potsdam, 1945’te II. Dünya Savaşı’nın galip devletlerinin bir araya geldiği konferansa da ev sahipliği yapmıştı. ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği’ni temsilen Truman, Churchill ve Stalin bir araya gelmiş, Potsdam’daki Cecilienhof Sarayı’nda zaferi nasıl “paylaşacaklarını” konuşup adeta dünyanın kaderini çizmişlerdi. Soğuk Savaş’ın ilk adımları da burada atıldı. Atlas ayrı bir başlıkta Potsdam’ın savaşta yıkılan mimari anıtlarının nasıl yeniden inşa edildiğini ve bu konudaki tartışmaları da sayfalarına taşıyor.
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