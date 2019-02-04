YÜZYILLARIN AYNASINDA İSTANBUL’UN BULGARLARI
Bulgarlar, İstanbul’un renkli kültür dokusunda iz bırakmış, bu kadim şehre emek vermiş topluluklardan biri. Osmanlı döneminde Balkanlar’ın çeşitli bölgelerinden İstanbul’a göç eden Bulgarlar, şehir hayatında önemli roller oynadı ve birçok iz bıraktı. İstanbul ayrıca ulusal ve dini kimliklerinin gelişmesinde en önemli merkezdi. İstanbul’un Bulgarları, geniş bir dosyayla bu ay Atlas’a konuk oluyor. Hangi mahallelere yerleştiler, hangi meslekleri yaptılar, Bulgar kimliğinin gelişmesinde İstanbul nasıl bir rol oynadı, buraya hangi eserleri bıraktılar, günümüzde kaç kişi kaldılar ve şimdiki yaşantıları nasıl? Atlas, ayrıntılı bir dosyayla bu soruların yanıtlarını veriyor.
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