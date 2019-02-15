Yer Bilimleri Olimpiyatı
Coğrafya Eğitimi Derneği (CED), Tayland’da düzenlenen 12. Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatı’nda (IESO) Türkiye’nin ilk kez temsil edilmesini sağladı. 39 ülkenin katıldığı organizasyondan, Türkiye takımındaki öğrenciler üç bronz madalyayla döndü. Sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirmesini yaparak Türkiye ulusal takımının seçim aşamasını yürüten CED, kazanan ekibin olimpiyat için hazırlık sürecini de üstlenmişti. Aralık ayından bu yana gelecek sene 13. düzenlenecek olan olimpiyat için çalışmalara başlayan dernek, Türkiye’yi temsil edecek takımı belirledi ve hazırlıklara başladı. International Geoscience Education Organisation tarafından çocukların ve gençlerin yer bilimlerine olan ilgisini, toplumunsa farkındalığını arttırmak için, 2007 yılında düzenlenmeye başlanan IESO’da, ortaöğretim öğrencileri jeoloji, meteoroloji, çevre bilimleri alanlarında yarışıyor.
Küresel yaklaşımları değerlendirerek toplumsal düzeyde coğrafya okuryazarlığının gelişmesine yön vermek ve bu süreci desteklemek adına projeler üreten derneğin amacı somut ürünler ortaya koymak. CED, alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla, herkesin katılımına açık söyleşiler, coğrafya öğretmenlerine yönelik farklı illerde çalıştaylar, coğrafya eğitiminin etkin, kalıcı ve ilgi çekici olmasına katkı sağlamak adına oryantiring, Coğrafi Bilgi Sistemleri eğitimleri ve fotosafari gibi etkinlikler düzenliyor. Geçtiğimiz yaz, Slovenya Coğrafya Öğretmenleri Derneği ile birlikte organize ettiği Coğrafya Öğretmenleri İçin İnovasyon Kampı; hem Slovenya’da, hem de Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalarla iki ülkenin meslektaşlarını bir araya getirmiş, coğrafya eğitiminde işbirliğinin ve ortak bakışın geliştirilmesinin filizlerini atmıştı. Dernek, önümüzdeki aylarda coğrafya popüler bilim yazıları ve kitap inceleme projesi ile yayın hayatına da adım atmaya hazırlanıyor.
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