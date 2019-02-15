Yer Bilimleri Olimpiyatı
Panorama

Yer Bilimleri Olimpiyatı

Coğrafya Eğitimi Derneği (CED), Tayland’da düzenlenen 12. Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatı’nda (IESO) Türkiye’nin ilk kez temsil edilmesini sağladı. 39 ülkenin katıldığı organizasyondan, Türkiye takımındaki öğrenciler üç bronz madalyayla döndü. Sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirmesini yaparak Türkiye ulusal takımının seçim aşamasını yürüten CED, kazanan ekibin olimpiyat için hazırlık sürecini de üstlenmişti. Aralık ayından bu yana gelecek sene 13. düzenlenecek olan olimpiyat için çalışmalara başlayan dernek, Türkiye’yi temsil edecek takımı belirledi ve hazırlıklara başladı. International Geoscience Education Organisation tarafından çocukların ve gençlerin yer bilimlerine olan ilgisini, toplumunsa farkındalığını arttırmak için, 2007 yılında düzenlenmeye başlanan IESO’da, ortaöğretim öğrencileri jeoloji, meteoroloji, çevre bilimleri alanlarında yarışıyor.

Küresel yaklaşımları değerlendirerek toplumsal düzeyde coğrafya okuryazarlığının gelişmesine yön vermek ve bu süreci desteklemek adına projeler üreten derneğin amacı somut ürünler ortaya koymak. CED, alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla, herkesin katılımına açık söyleşiler, coğrafya öğretmenlerine yönelik farklı illerde çalıştaylar, coğrafya eğitiminin etkin, kalıcı ve ilgi çekici olmasına katkı sağlamak adına oryantiring, Coğrafi Bilgi Sistemleri eğitimleri ve fotosafari gibi etkinlikler düzenliyor. Geçtiğimiz yaz, Slovenya Coğrafya Öğretmenleri Derneği ile birlikte organize ettiği Coğrafya Öğretmenleri İçin İnovasyon Kampı;  hem Slovenya’da, hem de Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalarla iki ülkenin meslektaşlarını bir araya getirmiş, coğrafya eğitiminde işbirliğinin ve ortak bakışın geliştirilmesinin filizlerini atmıştı. Dernek, önümüzdeki aylarda coğrafya popüler bilim yazıları ve kitap inceleme projesi ile yayın hayatına da adım atmaya hazırlanıyor.

Paylaş:

Yer Bilimleri Olimpiyatı
Panorama

Yer Bilimleri Olimpiyatı

Coğrafya Eğitimi Derneği (CED), Tayland’da düzenlenen 12. Uluslararası Yer Bilimleri Olimpiyatı’nda (IESO) Türkiye’nin ilk kez temsil edilmesini sağladı. 39 ülkenin …

Devamı

YÜZYILLARIN AYNASINDA İSTANBUL’UN BULGARLARI
Dergide Bu Ay

YÜZYILLARIN AYNASINDA İSTANBUL’UN BULGARLARI

Bulgarlar, İstanbul’un renkli kültür dokusunda iz bırakmış, bu kadim şehre emek vermiş topluluklardan biri. Osmanlı döneminde Balkanlar’ın çeşitli bölgelerinden İstanbul’a …

Devamı

POTSDAM-ALMANYA / ZAFERİ PAYLAŞMAK
Dergide Bu Ay

POTSDAM-ALMANYA / ZAFERİ PAYLAŞMAK

Atlas, şubat ayında Almanya’nın Potsdam kentine uzanıyor ve kenti hem dünü hem bugünüyle ayrıntılı olarak işliyor. Prusya döneminden Doğu Almanya’ya …

Devamı

ATLAS’IN ŞUBAT SAYISI BAYİLERDE
Dergide Bu Ay

ATLAS’IN ŞUBAT SAYISI BAYİLERDE

Atlas’ın şubat sayısının kapak konusu İstanbul’un Bulgarları. Osmanlı döneminde Balkanlar’ın çeşitli bölgelerinden İstanbul’a göç eden Bulgarlar, şehir hayatında önemli roller …

Devamı

Hindistan Çingeneleri
Kültür

Hindistan Çingeneleri

Hasan Cem Araptarlı’nın fotoğraf albümü Indian Gypsies, Hindistan çingenelerinin gündelik hayatını, kültürlerini, ev ve çalışma mekânlarını, yaşadıkları coğrafyayı konu alıyor. …

Devamı

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU: DEMİR İPEK YOLU
Dergide Bu Ay

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU: DEMİR İPEK YOLU

Hazar Denizi’nin alımlı liman kenti Bakü, kültür sanat diyarı Tiflis ve Anadolu’nun Kafkasya’ya açılan kapısı Kars… Atlas, Ocak 2019 sayısında …

Devamı