ATLAS’IN MART SAYISI
Atlas’ın Mart sayısının kapak konusunu, Niğde il sınırlarındaki Göllüdağ. Kapadokya volkanlarından Göllüdağ, jeolojik ve arkeolojik değeriyle dikkat çeken özel bir doğa varlığı. Dünyada nadir görülen obsidyen kaynakları açısından çok zengin olan dağ, sadece bu bölgede değil, Yakın Doğu’nun birçok köşesinde tarih öncesinin sanatçılarına değerli bir malzeme sundu. Göllüdağ’ın zorlu yükseklerine inşa edilmeye başlanmış ama tamamlanmadan terk edilmiş Geç Hitit yerleşimi ise gizemini hâlâ koruyor.
Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcının 100. yılında Afyonkarahisar’a giden Atlas, ilin efsanevi kalesinde çıkıp doğa ve kültür hazinelerine bakıyor, “Anadolu’nun Kilidi” denen şehri dolaşıyor. Atlas ayrıca Hıristiyanlığın en önemli hac rotalarından biri olan, Aziz Yakup’un mezarının bulunduğuna inanılan İspanya’nın Santiago de Compostela kentine konuk oluyor, Camino de Santiago adlı hac güzergâhını sayfalarına taşıyor.
Atlas bu sayıda ayrıca sadece beslenme değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olan veganlığı inceliyor. İsviçre’nin gözde kayak merkezi Andermatt, derginin bir diğer başlığı. Mart sayısının eki ise “Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı-Tam Destek” kitapçığı.
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