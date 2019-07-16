Ergenekon Destanı çizgi romanda
Ömer Emre Erdur’un yazıp çizdiği Ergenekon Destanı çizgi roman serisinin ilk sayısı “Ejderhanın Rüyası” adını taşıyor. Atlas’la birlikte hediye edilen “Hunlar”, “İstanbul’un Gemileri” gibi posterlere de imza atan Erdur, toplam 12 sayı sürecek seride destana çizgi roman sanatı çerçevesinde yeni bir bakış getiriyor. Destan, Türklerin Ergenekon adını verdikleri saklı bir vadiye yerleşmelerini, burada tekrar güçlenip 400 yıl sonra geri çıkmalarını ve Göktürk Devleti’ni kurmalarını anlatıyor.
Çizgi roman projesinin üç yıllık bir hazırlığın ürünü olduğunu söyleyen Ömer Emre Erdur, sayısız makale okuduğunu, görsel arşivleri incelediğini, eskiz çalışmalarının ise aylar sürdüğünü söylüyor. Sanatçı ayrıca bu çalışma için toplam 5 bin 200 kilometre yol kat etti, Kazakistan’daki Ulusal Tarih Müzesi’nde günlerce araştırma yaptı. Erdur, “destanı görselleştirmek için çok titiz çalıştım, üst düzey kalitede bir iş olmasına gayret ettim” diyor.
Erdur Design Studio tarafından yayımlanan Ergenekon Destanı çizgi roman serisinin ikinci bölümü yaz aylarında çıkacak. Çizgi romanı temin etmek, diğer satış noktalarını öğrenmek ve ayrıntılı bilgi almak için: www.erdur.com
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