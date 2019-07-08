İstanbul’un yeni arkeoloji müzesi
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İstanbul’un yeni arkeoloji müzesi

İstanbul Üniversitesi Rıdvan Çelikel Arkeoloji Müzesi, Laleli’de Edebiyat Fakültesi’nde açıldı. Müzede çok sayıda eserin yanı sıra, müzelik eser niteliği taşımayan başvuru-eğitim malzemeleri de sergileniyor. Müze hafta içi her gün 9.00-16.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyarete açık. Teşhirin ana fikri insanlığın uzun geçmişi boyunca geliştirdiği teknolojileri, alet türlerini, günlük yaşamı ve beğenileri yansıtmak. Sergide, uygarlık tarihinin tüm gelişim süreci, Paleolitik Çağ’dan Antikçağ’a kadar her dönemi temsil eden buluntular mevcut. Öne çıkan eserler arasında 1,3 milyon yıl önce Paleolitik Çağ’a ait taş aletler, İÖ 11.000-6.000 yıllarına, Neolitik Dönem’e ait aletler, takılar, çanak çömlekler bulunuyor. Bunların yanı sıra Luristan Bronzları olarak bilinen İran’da Demir Çağ kültürlerine ait maden baltalar, Çukurkent gibi İç Anadolu Neolitik kültürlerine ait figürinler görülebiliyor. Helenistik ve Roma Dönemi buluntularının yanı sıra zengin çini koleksiyonu da müzedeki teşhirde yerini almış. Müzenin ilgi çeken bölümleri arasında arkeolojik kazılarda kullanılmış eski ölçüm aletleri ve gereçlerin olduğu vitrinler de var.

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